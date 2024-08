Una carrera llena de éxitos… y fracasos.

“Se busca un baterista sensible a la música acústica”, decía el anuncio que respondió para formar parte del Genesis de Peter Gabriel durante los años 70, la era del rock progresivo. Marcó el ritmo de la banda hasta que el líder se fue y tuvo que tomar el micrófono y las riendas del grupo. Nadie echó de menos a Gabriel y con su estilo llegó el éxito mundial. Entonado por las buenas críticas decidió probar suerte como solista. Desde su debut en 1981 con el disco Face Value, no paró de crear clásicos. El primero fue directo al mentón: In the Air Tonight lo catapultó al estrellato y lo hizo millonario. Después vinieron One More Night y Against All Odds, entre las mejores baladas de la historia, bautizada así por la película de Taylor Hackford —traducible como Contra todo pronóstico o por la expresión “contra viento y marea”—, pese a que Collins batalló por que se llamara Take a Look at Me Now. Le siguieron Easy Lover, Sussudio, Another Day in Paradise (inspirada en un homeless que conoció en Estados Unidos) y otras tantas. Entre 1984 y 1989 Collins lideró las listas de éxitos de todo el planeta en ocho ocasiones. Ganó varios premios Grammy, Globos de Oro y hasta un Oscar, por la canción de Tarzán (You’ll Be in my Heart). Pero sus triunfos no se traducen solo en canciones. Collins ha influido a una nueva generación de artistas de la talla de Adele, Lorde, Pharrell Williams, Beyoncé y Kanye West, quienes en múltiples ocasiones le han prodigado su admiración en público.