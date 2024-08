Criptos cerca del fin de su “invierno”

“Sin dudas que el escenario macroeconómico global aún luce desafiante (...), pero se está visualizando un sentimiento de mercado positivo a nivel del ecosistema digital como no se veía desde el primer semestre de 2021”, dice Cryptotrust en un reciente informe.

Después de haber estado a comienzos de 2023 apenas por encima de los US$ 17.000, el precio del Bitcoin se estabilizó en los últimos días cerca de los US$ 30.000. Pero el interés de inversores institucionales debería traducirse en “una mayor demanda”, estimó Larzábal. De todas formas, el valor actual está “lejísimo” de su récord de noviembre de 2021 (US$ 69.500).