Criptos están “más fuertes que nunca”; uruguayos, conservadores

“Estas noticias siempre impactan, no solo en la industria de los criptoactivos, sino en cualquier tipo de industria que tenga novedades negativas sobre alguna de sus empresas líderes. Siempre veremos comportamientos similares. De todos modos, ya empezamos a ver a los activos en precios de hace dos meses, recuperándose fuertemente”, sostuvo el ejecutivo en una respuesta por escrito.

Hablando de lo ocurrido en 2022, Hinz acotó que la desvalorización de las cripto “no fue un hecho aislado” sino algo “simultáneo” de todos los activos financieros, explicado por el contexto macroeconómico mundial. “En el mundo de los criptoactivos estas fluctuaciones suelen ser más grandes debido al tipo de mercado, que opera 365 días, las 24 horas. Lo importante a analizar es que los fundamentos de las criptomonedas, como Bitcoin, no se modificaron. Es decir, no hubo una disminución en la descentralización ni errores en su código, con lo cual entendemos que esta bajada se debe a un ciclo económico normal como en cualquier tipo de mercado”, explicó el director de Binance.

Ese criptoactivo recuperó en los últimos días valores por encima de los US$ 20.000, que no alcanzaba desde noviembre. Pero está lejos de los casi US$ 47.000 de marzo del 2022.

Las dudas desatadas por la crisis de su competidora produjo que Binance tuviera una nueva “tarea”: la de educar “para que la gente pueda discernir”, expresó el ejecutivo.

En su reporte mensual de noviembre, la fiduciaria uruguaya Cryptotrust destacó que Binance creó un fondo de recuperación para mitigar el impacto que se generó. Las plataformas Jump Crypto, Polygon Ventures, Tron DAO y el market maker GSR siguieron caminos similares.

Cryptotrust constituyó en 2021 un fideicomiso por un plazo de 10 años. En el acumulado a noviembre de 2022 tuvo un retorno de 3,3%. Desde agosto, el fondo está invertido 100% en Pancake Swap, una plataforma de tokens dentro de Binance. Este cambio permitió mejorar los “retornos conseguidos” por encima del 3%, informó.

“Como venimos advirtiendo desde inicios de año, hasta tanto no llegue la recuperación de precios a nivel del ecosistema de activos digitales, los retornos que se puedan conseguir (...) probablemente se mantengan bajos, pero daría la impresión de que los valores mínimos ya habrían quedado atrás”, dice el reporte para clientes.

Consultado sobre el uso de la plataforma en Uruguay, Hinz sostuvo que el mercado es “conservador”, pero en Binance notan que hay “muchísimo interés” en los activos digitales.

