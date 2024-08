Crisis, shocks externos, “forcejeo político” y “preferencia” por el gasto social hicieron difícil lograr la estabilidad fiscal

La máquina que llevó a este viaje en el tiempo —desde la época en que el Ministerio de Economía no tenía economistas para el análisis macro, se carecía de estadísticas elementales y los cálculos surgían de planillas hechas a mano— fue la presentación de un proyecto de investigación auspiciado por la Universidad de Chicago sobre historia monetaria y fiscal en América Latina en el cual, para el capítulo referido al Uruguay del 1960 al 2014, trabajan Gabriel Oddone y Joaquín Marandino. El viernes 12, durante casi seis horas en la sede del Banco Central (BCU), el avance del estudio fue presentado por sus autores y luego comentado, fraccionado por períodos: Julio de Brun (ex presidente del BCU) y Ariel Davrieux (ex director de Planeamiento y Presupuesto) hablaron de los años 1959 a 1973; Carlos Steneri (ex representante financiero del país en Estados Unidos) y Alejandro Vegh Villegas (ex ministro de Economía) de 1974 a 1985; y Luis Mosca, Alberto Bensión, Isaac Alfie (tres ex ministros), además de Javier de Haedo (ex subsecretario de Economía y ex director de Planeamiento) se refirieron al lapso entre 1986 y 2004. Mario Bergara (actual titular del BCU) y Andrés Masoller (director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía) reflexionaron acerca de la etapa más reciente. El formato del foro no dio lugar a discusiones, si bien varios de los expositores fueron con sus análisis más allá de los períodos asignados e hicieron alusiones al presente.