Cuatro maquinistas de AFE pasaron a la sociedad anónima operadora SLF

“Creo que ellos están convencidos de que esto que ocurrió no le sirvió a nadie. Ni a ellos ni a nadie. Están convencidos también de que el modo ferroviario no tiene marcha atrás, está fijado por ley. Entonces, me parece que lo que pretenden es no llegar lastimados. Y no van a llegar lastimados porque van a salir favorecidos en salario y en calidad de trabajo”, dijo el presidente de AFE (Búsqueda Nº 1.815).