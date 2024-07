De contratos millonarios a gastos en ferias y auspicios a murgas: las “irregularidades” de Ancap que investigarán los senadores

“En el análisis de los 12 capítulos de la denuncia presentada, no se encuentran situaciones de ilicitudes en el estricto sentido jurídico (…). Tampoco existieron irregularidades bajo la forma de decisiones tomadas más allá de lo que las normas lo permiten”, evaluó la bancada según un comunicado que difundió ayer.

No obstante, los senadores creen que la investigación “es una buena oportunidad para clarificar y dar a conocer el buen desempeño que ha tenido el servicio de dominio industrial del Estado, Ancap”.

Pero el Frente Amplio considera necesario que se analice el período que va desde el año 2000 hasta el 2015, lo que agrega al pedido del Partido Nacional los cinco años que correspondieron al gobierno colorado de Jorge Batlle.

“Irregularidad”.

El viernes 24 Delgado presentó ante el presidente de la Cámara de Senadores, Raúl Sendic, un pedido para que los legisladores se pronuncien sobre la posibilidad de instalar la comisión investigadora.

Allí el senador blanco sostuvo que la definición de “irregularidad” es algo “que no sucede común y ordinariamente”, algo aplicable al hecho de que “la empresa con mayores ingresos en el país, que tiene como principal producto la venta de combustibles, cuyo precio es fijado en forma administrativa, haya tenido pérdidas acumuladas por más de 600 millones de dólares en los últimos cuatro años”.

Una comisión preinvestigadora se instaló en el Parlamento el lunes y Delgado le presentó un informe de 20 páginas con 17 anexos, en el que enumera lo que considera que son “irregularidades” de la gestión de Ancap en los últimos diez años.

Búsqueda accedió al informe que repasa desde millonarios contratos con multinacionales hasta gastos menores, pero que a los blancos les resultan difíciles de explicar.

Resultados financieros.

El informe de Delgado empieza con una descripción de la situación financiera de Ancap, que tuvo resultados negativos desde 2011. En 2014, por más de U$S 323 millones. Eso representó una pérdida de más del 75% del patrimonio, que sumaba U$S 432 millones en 2014 y a fines del 2010 era de U$S 1.135 millones. Al inicio del 2005, el patrimonio de Ancap era de U$S 460 millones (7% por encima del cierre de 2014).

El pasivo de la empresa se duplicó en cinco años: era de U$S 1.062 millones en 2010 y pasó a U$S 2.173 en 2014. Si se miran los últimos diez años, se multiplicó seis veces y media: en el inicio de 2005 había sido de U$S 339 millones.

En cambio, los activos de largo plazo de todas las empresas de Ancap aumentaron de U$S 468 millones a U$S 1.595 millones en diez años. “O sea que se multiplicó por tres mientras el endeudamiento creció más de seis veces”, dice el informe.

El tipo de cambio, la razón esgrimida por el gobierno como principal para el déficit de Ancap, era un riesgo que fue advertido por la auditoría KPMG en los estados contables del 2013. “Si este riesgo se puso por escrito en el balance anterior, el aumento del tipo de cambio era la mejor previsión que tenían los principales analistas del mercado, ¿por qué razón Ancap no tomó medidas que pudieran mitigar dicho efecto?”, cuestiona Delgado.

En cuanto a la deuda, el 48% de los pasivos financieros de Ancap (más de U$S 778 millones) tenían un vencimiento menor a un año.

Vínculos con otras empresas.

De acuerdo al documento presentado, en 2014 UTE pagó a Ancap un anticipo de $ 2.516.966.050 (algo más de U$S 103 millones) por compra de combustibles. “Esta operación de una magnitud que no aparece como común en ningún cierre de ejercicio anterior, resulta extraña para la operativa habitual de la empresa y (…) parece interpretarse como un auxilio financiero por una empresa vinculada”, sostiene el senador.

Ancap firmó en 2010 un contrato por 10 años con una empresa brasileña que suministra energía a Porto Alegre para abastecerla de cal virgen. El acuerdo preveía la construcción de una planta de cal. La primera planta empezó a operar en 2013 y la segunda está en construcción. El retraso llevó a que Ancap tuviera que pagar multas por no haber entregado la cal. La pérdida provocada por las multas fue de $ 100.476.289 en 2013 y de $59.788.160 en 2014, lo que representa unos U$S 7 millones.

También en 2010 Ancap y Petroecuador firmaron un convenio por el cual se enviaba crudo de Ecuador a Uruguay, se refinaba en La Teja y se devolvía en combustibles y refinados. Ancap hizo un contrato con la empresa holandesa Trafigura, acusada de corrupción en varios países, que significó una triangulación de ese crudo, lo que generó que Ecuador rescindiera el contrato. De los 16 millones de barriles de petróleo que deberían haber llegado a Uruguay solo se recibieron 720.000.

Delgado cuestiona “cuál fue la verdadera razón para realizar un negocio que no es el negocio central de Ancap, por un pequeño margen, permitiendo que un tercero recibiera una millonaria ganancia y ponga en riesgo el prestigio bien ganado de Ancap”.

Uruguay y Venezuela firmaron en 2005 un acuerdo de cooperación por el cual Ancap compró crudo a Pdvsa con una financiación por la que pagaba el 75% a 90 días y el 25% a 15 años. En 2012 la empresa uruguaya acordó cancelar la deuda con un descuento del 28%, por medio de un fideicomiso administrado por la empresa Exor International. Pero Ancap sustituyó a ese intermediario, que luego inició acciones legales por entender que fue perjudicado. Reclamó entre U$S 15 millones y U$S 25 millones y luego se llegó a un acuerdo. El Partido Nacional pregunta por qué se eligió a Exor, por qué se la sustituyó luego por el banco venezolano Bandes y por qué se llegó a un acuerdo tras la demanda.

Delgado recordó también la deuda que Pluna tenía con Ancap en el momento que dejó de operar, que se estimó entre U$S 25 millones y U$S 30 millones. En los Estados Contables de 2012 figuran pérdidas por incobrables por un total de $ 655.093.995.

Más gastos.

El informe cuestiona además la situación de Alur, sociedad anónima de Ancap que “tiene objetivos de desarrollo compartibles”, pero “ha debido recibir el apoyo de su accionista principal como soporte de su funcionamiento”. Los blancos sostienen que Ancap ha capitalizado a Alur por más de U$S 100 millones. Cuestionan también “la forma en que se fijan los precios entre ambas partes para la venta de etanol y biodiesel”, que “son superiores al costo que tiene Ancap por los combustibles refinados del petróleo”.

También aparece el caso de dos empresarios que denunciaron una “sobrefacturación ” en la planta de etanol que Alur construyó en Paysandú y que según ellos costó el triple de lo que debería. Fueron denunciados por Ancap y por Sendic pero la Justicia archivó los expedientes. Para los blancos eso generó “serios antecedentes” en el tema.

En 2013 y 2014 Ancap gastó en publicidad U$S 10,7 millones. El informe de Delgado recuerda que en 2011 se dio una discusión por la licitación para contratar una agencia de publicidad y el Tribunal de Cuentas observó el gasto y señaló irregularidades.

De acuerdo al documento de los blancos, el gasto aprobado por el directorio para la presencia en programas deportivos fue de $ 2.233.200 en 2015, mientras que en 2014, año electoral, se gastaron $ 7.391.460.

En 2014 se aprobó la participación de Ancap en la feria agropecuaria Mariano Roque Alonso de Paraguay, con un gasto de hasta U$S 45.000 para formar el pabellón uruguayo. Pero, según otra resolución del directorio, la distribuidora Ducsa completó la inversión con U$S 237.000 que Ancap debe pagarle.

Para la carrera Trotancap la empresa estatal gasta $3 millones por año; en 2013 volcó U$S 170 mil. Ancap también apoya a la Institución Teatral El Galpón con $ 550.000, las actuaciones de una murga con U$S 42.700 y a la radio comunitaria La Cotorra con dos pagos de $ 114.000.

El remolcador Ky Chororo fue inaugurado en mayo de 2013 y aún no ha entrado en servicio. Según información de Presidencia, costó U$S 12,5 millones e iba a suponer un ahorro de U$S 300.000 mensuales.

Al final del 2005 Ancap tenía 2.169 funcionarios, mientras que en 2014 llegó a 2.929, lo que implica 35% de aumento. Los trabajadores tercerizados, a mayo de 2014 superaban los 1.100. El costo total del personal del grupo Ancap en total era en 2005 de U$S 43 millones y aumentó a U$S 183 millones en 2014.

El informe menciona los casos de algunas otras empresas del grupo, como Cementos del Plata, con 98 funcionarios, y Alur, que tiene 837.

Los gastos de honorarios y contrataciones al cierre de 2014 fueron de $ 2.078 millones (unos U$S 85 millones), 33% por encima del gasto de 2013, que fue de $ 1.562 millones. El aumento “sorprende precisamente en un año electoral”, dicen los blancos.

“Subestimación”.

En junio el directorio de Ancap hizo llegar al Frente Amplio un informe en el que explica sus malos resultados financieros. Búsqueda accedió a ese documento, en el que la empresa justifica sus números con dos motivos principales. Uno, la diferencia cambiaria. El otro es “la reducción de ingresos operativos por venta de combustibles”.

De acuerdo al informe, “la paramétrica utilizada para ajustar el precio de venta de combustibles subestimó costos y Ancap no obtuvo la utilidad razonable esperada”.

“La principal desviación entre la paramétrica y los resultados reales fue una subestimación de los costos de Ancap, los costos de distribución e intereses financieros”, agrega. “La paramétrica considera, además, una rentabilidad que es insuficiente para el nivel de activos de Ancap”.

El documento presentado por Ancap dice que “durante el período 2011 a 2014 la pérdida acumulada de Ancap por no reconocimiento de costos fue de aproximadamente U$S 800 millones” y “el principal componente de costos no reconocidos son los costos de distribución (50% del total)”.

En el oficialismo varios coincidieron en que la formación de la investigadora es oportuna. El intendente de Montevideo, Daniel Martínez, que fue presidente de Ancap y ministro de Industria durante el período a investigar, dijo ayer de noche a la prensa que está “absolutamente” de acuerdo con la decisión.

El ministro de Economía, Danilo Astori, opinó que la investigadora será “positiva” y va “en la dirección correcta”.

La comisión aprobada por el Senado se instalará en los próximos días.

