De líder sindical a vicepresidente del FA, Castillo evidencia un vínculo que dificulta la independencia pero “no se puede ocultar”

El ahora ex dirigente del PIT-CNT dijo que la llegada de la coalición de izquierdas al poder en 2005 generó cambios, no solo en la fuerza política sino también en los gremios. La relación entre la central única de trabajadores y el FA se mantiene desde la creación de ambas organizaciones. “La mayoría de los militantes sindicalistas somos frenteamplistas. Eso nadie lo puede discutir y no se puede ocultar”, afirmó.

Cambio de casa.

La militancia de Castillo se inició en 1982 en la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam). Con el objetivo de construir viviendas se unió a un grupo en su barrio. Su inclinación política lo llevó a afiliarse al Partido Comunista del Uruguay (PCU) y desde allí contactó personas que lo acercaron al gremio de trabajadores portuarios y consiguió un empleo en el Puerto de Montevideo.

Oscar “El Caballo” López fue su padrino, con el que inició la militancia sindical en clandestinidad durante la dictadura militar, y que le dejó su lugar en el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT en 1995. Desde ese día compartió militancia con varios sindicalistas que con la llegada del Frente al gobierno pasaron a ocupar cargos legislativos, o de gobierno.

Desde el histórico dirigente José D’Elía, presidente de la central sindical hasta su muerte en enero de 2007, que fue fundador del FA e integró formula electoral con Juan José Crottogini en 1984, hasta el actual director de Trabajo, Luis Romero, la lista de sindicalistas que actualmente ejercen como legisladores, dirigen entes u ocupan cargos en ministerios sobrepasa los cientos de casos, recordó Castillo.

Esto fue criticado en varias oportunidades desde los partidos tradicionales como una “pérdida de la independencia”. Para el ex dirigente del PIT-CNT el problema de la oposición es que no se da cuenta de que “el gobierno es de izquierda” y la mayoría del movimiento sindical comparte esas ideas.

“Les duele el culo que luchadores sociales y militantes sindicales, gente no formada en la academia, ocupen cargos de responsabilidad. Me parece normal que se pase de un lado a otro”, dijo el ex dirigente del PIT-CNT. Agregó que le llamaría la atención si un dirigente sindical integrara el Comité Ejecutivo del Partido Colorado o el Directorio del Partido Nacional. “¡Eso me parecería de marciano, eso me generaría vómitos!”, remarcó.

“Brazo político”.

En medio de la crisis económica de 2002, el triunfo del FA en las próximas elecciones era pronosticado por varios politólogos producto del desgaste político de los partidos tradicionales. En ese tiempo uno de los temores de Castillo era el posicionamiento que iba a tener el movimiento sindical ante un gobierno de izquierda.

En una entrevista con Búsqueda en agosto de 2002 (Nº 1163) dijo que si ganaba el FA —como ocurrió en octubre de 2004— el PIT-CNT “corría peligro” de transformarse en su “brazo político” porque muchos dirigentes del movimiento sindical “no van a querer hacerle olas a un gobierno de Tabaré Vázquez”.

Hoy desde su despacho de la sede del partido de gobierno, reconoció que ese temor era fundado porque muchas veces el PIT-CNT no logró hacer la “difícil tarea de la diferenciación” entre el movimiento sindical y la fuerza política de gobierno. “Se dio y se está dando en la estructura orgánica del PIT-CNT, en los debates de la central, en los congresos y también en algunos sindicatos que nos convertimos en el brazo social de la fuerza de gobierno”, dijo.

Castillo explicó que desde la llegada del FA al Poder Ejecutivo al PIT-CNT le costó “mucho más” adoptar resoluciones, definir los oradores en los actos y marcar los ejes de las proclamas. “¿Por qué ahora tenemos más cuidado en los discursos de los actos del PIT-CNT?”, se preguntó el dirigente. “Somos independientes en el sentido que no nos da linea la Iglesia, el gobierno, ni ningún partido político. Decirlo cuesta 30 segundos, escribirlo un párrafo, pero ponerlo en práctica todos los días es un examen que tenemos que superar. Me incluye”, aseguró.

A pesar de ello dijo que la central sindical logró mantener “la honestidad intelectual” y la independencia. Remarcó que no dudaron a la hora de criticar al gobierno de Vázquez o al de José Mujica cuando se equivocaron, pero tampoco tuvieron temor en aplaudir los “avances para los trabajadores y el país”.

Presidente del PIT.

Desde la muerte de D’Elía la dirigencia del PIT-CNT decidió no ocupar el cargo de presidente. Fue un homenaje, pero también sirvió para no generar la discusión de quién puede ser el dirigente que represente a todas las corrientes sindicales y políticas de la central.

“Cuando se fue (Pablo) Bengoechea de Peñarol, tampoco nadie quería ponerse la camiseta número 10”, dijo Castillo, que alcanzó a ser la cara más visible de la central. En varios eventos se lo presentó como presidente del PIT-CNT. En el exterior también se le reconocía con ese título.

Ese posicionamiento llevó a que fuera una “llave” para la solución de conflictos en todas las ramas. “Me llamaban de todas las cámaras empresariales y desde los sindicatos más moderados hasta los más radicales”, señaló. Sin embargo esa exposición le ocasionó reclamos de ciudadanos. Recuerda que ante un paro en el transporte o del gremio municipal la gente en la calle le recriminaba por “la mugre” o porque dejaban “a pata a los trabajadores”.

El “trago amargo” que mantiene son los grandes conflictos perdidos. “Golpes como el cierre de Metzen y Sena o el mas reciente de Pluna son difíciles de olvidar. Pero en toda negociación por mas difícil que sea, el que se calienta pierde”. remarcó.

