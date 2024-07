Denuncia de nepotismo en un concurso para ingresar al INAU

Eso se confirmó con el paso de los días y fue criticado por el representante de la oposición en la dirección del Sirpa, José María Mieres. En tanto, desde el sindicato del INAU se defiende la gestión que se hace de los concursos. El gremio asegura que hay más “transparencia” y que no hubo “denuncias formales” de irregularidades.

El 21 de marzo, durante la presentación de la gestión del Sirpa en una comisión especial del Parlamento, Mieres se refirió a los polémicos concursos. “Creo que era necesario el ingreso de los trescientos y pico de funcionarios, pero me quedaron dudas en cuanto a la evaluación de los méritos de algunos. En su momento dejé constancia de que los méritos se evaluaron con muy bajos puntajes; incluso, estos eran anteriores a las entrevistas. Y al revés, en la entrevista aparecían puntajes muy altos en personas que tenían muy pocos méritos. Ese sistema creo que se debería revisar; no se deberían poner los méritos inicialmente, sino primero evaluar a las personas por medio de las entrevistas, porque si no se puede prestar a suspicacias”, dijo Mieres.