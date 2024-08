Denuncias de acoso laboral, persecución política y extorsión en un enfrentamiento entre un cirujano de Salto y el gerente de ASSE

Henderson asegura que la denuncia llegó a ASSE al mismo tiempo que a Medicina. La investigación administrativa del organismo estatal duró seis meses, aun cuando la comisión de acoso laboral debe elaborar un informe en 15 días hábiles. En todo ese tiempo, Salvatierra siguió trabajando en el hospital con medidas cautelares para no tener contacto con los denunciantes. Recién en febrero de 2021, ASSE instruyó un sumario administrativo con separación de cargo y retención de la mitad de sus haberes.

En diálogo con Búsqueda, Henderson asume la demora y lo atribuye al contexto de la pandemia, que fue postergando y complicando la tarea de entrevistar a los testigos. ¿Qué es lo que dice Salvatierra sobre la denuncia de los estudiantes? Admite que pudo haber incurrido en comportamientos hostiles, pero de los que “no escapan” a una relación entre docente y alumno durante la dinámica de aprendizaje. Asegura tajantemente que no existió ni violencia física, ni insultos, ni acoso vinculado a cuestiones de género.

Un informe preliminar de la investigación de la Facultad de Medicina no habla explícitamente de acoso, aunque sí concluye que existió un “trato inadecuado” de parte de Salvatierra a los tres residentes, algo que “reviste la característica de irrespetuoso, impropio, en algunos casos humillante, y que generó un ambiente hostil con estos alumnos”. El informe señala también “comentarios inadecuados” a estudiantes durante actos quirúrgicos puntuales que “desmerecen la seriedad” durante una operación. Salvatierra reconoce esto como errores suyos. Y en sus descargos, que hizo hace unos días, busca ponerlos en su contexto.

El 10 de agosto se venció el plazo de separación preventiva de funciones en ASSE y Salvatierra fue por su reingreso. Y acá empieza el nudo. Dos días más tarde, llegó un mail de gerencia general firmado por Henderson y dirigido a directores del Hospital de Salto para que no se le permita ingresar al centro de salud y se sugiere que sea trasladado a cumplir funciones a la Red de Atención Primaria (RAP).

Henderson admite que hay un problema. Porque Salvatierra tiene que retomar su cargo y a la vez se mantienen las medidas cautelares para que no esté en contacto con los denunciantes porque el sumario sigue su curso. Henderson explicó a Búsqueda que en una reciente resolución la gerencia resolvió que Salvatierra pase a cumplir funciones dentro de un área creada especialmente para atender casos quirúrgicos que no necesiten internación y sean dados de alta en la misma jornada. “En forma transitoria se crea esa unidad que vino para quedarse. Salvatierra tiene la oportunidad de operar pacientes que vaya captando en unidades periféricas. Sigue operando y no tiene contacto con los denunciantes”, explicó Henderson.

Salvatierra respondió que “no está de acuerdo” con la resolución. Dice que en Salto “no existe la cirugía del día y que se debe montar un servicio paralelo con otro block y que no hay ni recursos humanos ni materiales para eso”. En estos días presentó una denuncia en el Ministerio de Trabajo por acoso laboral, persecución política y abuso de funciones contra Henderson. “Si hice algo, ya lo pagué, admito mis errores, pero creo que el error más grande es haber estado con el Frente Amplio”, dijo a Búsqueda.

Una presunta extorsión

Pero antes hubo otros episodios. Y acá, una vez más, hay versiones encontradas. Salvatierra dice que el 23 de agosto fue citado por el director del Hospital de Paysandú, Gustavo Curbelo, a una reunión presencial en donde en comunicación con Henderson se le ofrece ir a trabajar a ese centro asistencial. Henderson dice que fue Salvatierra que ofreció sus servicios a Paysandú y que el director lo llamó preocupado porque estaba al tanto del sumario y que había residentes de ese hospital que mostraban reparos a que se instale ahí. Dos versiones.

El 26 de agosto, Salvatierra es citado a una reunión con la gerencia de ASSE en la que también participa el director de Cirugía del organismo, Gerardo Eguren. El encuentro se hace por Zoom. Allí tanto Eguren como Henderson valoran las aptitudes de Salvatierra y dicen que no pueden tener “quieto” a un cirujano de sus características. Y buscan una solución. Habla el gerente de ASSE. “Una propuesta puede ser: vas a Paysandú, te trasladamos el cargo (…), me comprometo a que tengas una recepción de cero. Que vos demuestres lo que valés por tu forma de ser y no por lo que se ande diciendo”. Le recuerda que hay un sumario en curso y otro por abrirse, que está vinculado a supuestas irregularidades en el pago y las declaraciones de horas trabajadas en las Unidades Asistenciales por las denominada Variable Anestésico Quirúrgica (VAQ).

“Ese todavía no se ha iniciado. Ese yo lo detuve en el momento actual”, le dice Henderson, según un audio de la reunión al que tuvo acceso Búsqueda. “Si tú tuviste buen o mal manejo del VAQ en la UDA, que aparentemente dicho por el propio representante de anestésicos quirúrgicos dijo que sí, que hay una diferencia entre lo que tú presentabas por la productividad de la UDA y lo que presentabas por la actividad de ASSE, eso ameritaría una investigación. Yo no la voy a llevar adelante si llegamos a un acuerdo”, dice el gerente. Y argumenta que no es “su problema” el tema del VAQ, aunque se trata de fondos que son administrados por el organismo estatal. “Yo a ese lo dejaría en el camino”, dice Henderson sobre ese posible sumario. Y añade que sobre el otro, el sumario por acoso laboral, se compromete a, si tiene una sentencia en contra, llevar el tema al directorio y proponer que tenga “el menor daño posible” para Salvatierra. “Pienso que podría hacer eso”. “Yo no puedo detener el proceso sumarial”, le aclara. Pero le insiste en que en el peor escenario puede interceder para que la sanción sea más leve.

Lo compara a la pena de un partido en los jugadores de fútbol. Henderson insiste en que quiere tener a un “cirujano en la cancha” y no en la red primaria de atención. Y con la misma carga horaria y remuneración. Salvatierra pregunta varias veces si esto es a cambio de que acepte ir a Paysandú. La respuesta es afirmativa. Salvatierra quedó en consultarlo con sus abogados. Sostiene que fue extorsionado. Consultado por Búsqueda, el gerente de ASSE no niega haber mantenido esa conversación con Salvatierra, donde se manejaron estas alternativas, pero enfatizó en que es ilegal grabar a personas sin su consentimiento.

Salvatierra también recibió una llamada del director del Hospital de Melo, Ricardo Caballero, a instancias de Henderson, para ofrecerle un puesto en ese centro asistencial. El viernes 10 habrá una movilización de usuarios del Hospital de Salto en apoyo al cirujano.

