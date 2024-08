Destrucción de la vida burguesa

Hace ya unas cuantas décadas, allá por 1950, Raymond Chandler recordaba que una de las mayores virtudes de Dashiell Hammett fue que “devolvió el asesinato a las manos de la gente que lo comete por razones sólidas y no para proporcionarle un cadáver a su autor”. Y esa es seguramente una de las definiciones más breves y precisas que se han escrito sobre la novela negra: el crimen no como un mero ejercicio intelectual o un crucigrama dominical, sino como el resultado de unas relaciones sociales específicas que culminan en la violencia y, en ocasiones extremas, en la muerte.

La ficción policial tomó buena cuenta del sentido de las palabras de Chandler, quien por cierto no fue el único que entendió la revolución que comenzó, sin proponérselo, Hammett. Es por eso que la mayor parte de las novelas y series criminales desde entonces se cuidan mucho de no dejar fuera de su libreto esos aspectos, ese contexto social en el cual emerge y estalla la violencia. Ahora, ¿qué ocurre cuando esa violencia se desata en lo que parece ser el medio más alejado y menos proclive a ella?

Sin detenernos demasiado en un farragoso análisis sociológico, esa es la pregunta que responde la nueva serie de Netflix No hables con extraños , una suerte de estudio dinámico de lo que ocurre cuando un actor ajeno a un escenario se coloca en el centro de la trama y desde ahí descompensa todos los balances establecidos en ese medio, en apariencia amable y controlado. Como suele suceder cuando el nombre de una serie o película pasa del inglés al español, el señor que hace la traducción parece creer que los hispanohablantes tenemos problemas serios con la abstracción y graciosamente nos explica aquello que el titulo original (The Stranger) mantenía en la ambigüedad.

Un elemento interesante es que, a medida que avanzan los capítulos, el espectador entiende que existe alguna clase de conexión entre los personajes que se nos presentan y las acciones que acometen otros, sin llegar a vislumbrar de manera clara cuáles son las relaciones exactas ni con qué aspectos de los misterios planteados tienen que ver. Así, durante largos tramos no logramos saber si el problema en que están metidos el hijo del protagonista, su vecino y su novia se vincula o no con el problema que trae de cabeza a su padre. Eso sí: la información y las novedades son cuidadosamente dosificadas en la trama, de forma que la tensión y la sucesión de ganchos argumentales sea incesante. Y eso a pesar de que No hables con extraños no es en absoluto pródiga en escenas de acción. La única persecución automovilista, por ejemplo, ocurre entre los gritos del propietario del coche, preocupado porque se lo choquen.