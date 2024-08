Diferencias entre declaraciones en el juzgado y mails colocan al dueño de Buquebus y al “caballero de la derecha” en problemas

Calvo ya está citado por la sede para que declare en calidad de indagado, mientras que por el momento no se ha citado nuevamente a López Mena para que preste testimonio como indagado.

Los correos electrónicos revelan, entre otras cosas, que López Mena tenía un estrecho vínculo con Calvo Sánchez, quien se presentó con su segundo nombre y su segundo apellido a la subasta de modo deliberado para que no se lo vinculara con Buquebus. Asimismo evidencian que se pretendió mostrar a la empresa Cosmo como una firma más sólida de lo que realmente es.

En uno de los correos electrónicos, publicados por el diario “El País”, Calvo le expresa a Álvarez que va a presentar la oferta de los aviones a nombre de Cosmo aunque le aclara que eso “obviamente no implica ningún compromiso”. A renglón seguido le pide que si algún periodista lo llama no le diga que tiene “relación con Buquebus”.

Horas más tarde le manda otro mail en el que le dice: “Acaba de terminar la subasta. Hemos ganado, Cosmo se ha quedado con los aviones por USD 137 millones. No te preocupes, que estoy negociando para que los recompre el Estado en este mismo momento... y se los alquilará ‘seguramente’ a BQB”.

En otro correo electrónico Calvo le dice a Álvarez que se reunirá en la noche con López Mena y le hará una propuesta. “Estoy pensando una opción que puede beneficiar a Cosmo y es que en vez de que el gobierno recompre los aviones, que le dé financiación blanda a Cosmo, con garantía del Estado y que Cosmo mantenga la propiedad de los aviones y se los alquile a BQB. De esa manera sería un pelotazo para Cosmo, con un margen pequeño (eso tendríamos que hablarlo) pero sería una forma de quedar dentro del business”.

“El País” publicó luego un trozo de un mail en el que “el caballero de la derecha” dice: “Hoy lo hablaré con mi presi, a ver si podemos hacer que cuele”. La parte que no difundió el matutino agrega: “Se lo tiraré como idea mía, cosa que siempre habrá que refrendar y negociar con vosotros”. De esa frase se valen los asesores de López Mena para decir que el propietario de Buquebus conocía y confiaba en Calvo pero que no estaba detrás del negocio.

En otro de los mails, Calvo le escribe a Álvarez que en alguna nota de prensa aparece como “Antonio C. Sánchez” y le asegura que eso es así porque si parece como “Hernán Calvo” y se digita en Google “Hernán Calvo Buquebus”, salen “varias páginas”.

“Para que no me relacionen directamente con Buquebus he firmado con mi segundo nombre y mi segundo apellido”, aclara.

En otra comunicación que mantienen ambos ejecutivos, Calvo le dice a Álvarez que es necesario hacer una “presentación” para que Cosmo aparezca lo más “sólida” posible. “He estado hablando hoy en Uruguay. La idea es presentar una pequeña presentación de Cosmo, con una mínima documentación para acallar bocas (...) lo que sí necesitamos es mostrar a Cosmo lo más sólido posible”.

Asesores de López Mena señalan que un tramo de ese correo no fue incluído por “El País”. En esa parte Calvo le dice a Álvarez: “Si les parece yo adapto el powerpoint que en su día empezamos a montar para Venezuela y se los mando para vuestra revisión”. A juicio de esos asesores ello demuestra que Calvo y Álvarez se encontraban haciendo negocios juntos con anterioridad, que eran desconocidos por el titular de Buquebus.

En otro de los email, Calvo involucra por primera vez al gobierno cuando informa al empresario español que el negocio en Uruguay empezó a complicarse. “El tema en Uruguay está dando un giro importante. El gobierno no quiere que sea Cosmo la que entre en la operación, ni tampoco BQB. Parece que se hará una nueva sociedad entre el Estado y otros empresarios que adquirirán el paquete y luego se lo alquilarán a BQB, o ya no sé qué harán porque cada día cambian la película”.

De otras comunicaciones cursadas entre ambos ejecutivos, según el diario “El País”, “queda claro que documentos que Calvo Sánchez debería haber utilizado para tramitar el aval ante el BROU fueron preparados varios días después de la subasta y que en algunos casos incluso cambió la fecha para dar apariencia de que se presentaron en tiempo y forma”.

En sus respectivas declaraciones en el juzgado, tanto López Mena como Calvo dieron una versión distinta de las que aparecen en algunos de los mails.

Por ejemplo, cuando se le preguntó a Calvo por qué figuró en la subasta con su segundo nombre y su segundo apellido, el ejecutivo respondió que fue porque tiene “dos pasaportes”, uno argentino y otro español, y que por ello originó la confusión. En otro pasaje de la audiencia afirmó que con el ministro de Transporte, Enrique Pintado, no tuvo nunca ningún tipo de comunicación, cuando en verdad Álvarez le envió un mail a pedido de Calvo desistiendo de la compra de los aviones.

En otros tramos de la declaración, Calvo menciona que López Mena tuvo algún tipo de participación. Le preguntaron por ejemplo si el dueño de Buquebus intervino en la negociación de la compra de los aviones y del aval bancario. Calvo afirmó que no intervino en la negociación pero que sí “facilitó” los contactos. También le preguntaron cuál fue su primer contacto en Montevideo por la subasta y contestó sin dudar: López Mena. Con respecto al tema del aval, afirmó que el titular de Buquebus le dijo que debía ir al Banco República a hablar con un funcionario de apellido García.

Se le consultó cuántos aviones tiene Cosmo y el ejecutivo respondió que tiene dos Airbag 320 y dos MD, cuando en uno de los mail pretende incluir otras aeronaves para mostrar a la empresa española lo más “sólida” posible.

En su declaración en el juzgado, López Mena negó cualquier tipo de vinculación con Cosmo. “No conozco al dueño”, enfatizó.

También dijo que con el aval que otorgó el BROU no tiene “nada que ver”. En otro pasaje de la audiencia mencionó que no tiene la menor idea del aval porque nunca vio el documento ni sabe quién es el beneficiario. No obstante, también afirmó que habló telefónicamente con un funcionario del BROU de apellido García por el aval, pero que éste se remitió a pasarle una dirección a la que debía concurrir, la que —según dijo—transmitió a Calvo.

Dijo que el gobierno le preguntó si conocía a alguien en el mundo que estuviera interesado en la subasta de los aviones. Afirmó que en ese momento se le ocurrió Calvo ya que tiene muchos contactos en Europa, a quien llamó. Según su versión, el ejecutivo le devolvió el llamado informándole que había una “buena” empresa que alquilaba aviones, llamada Cosmo. Señaló que le pasó esa información al gobierno.

Luego de la subasta dio una carta de referencia al BROU al afirmar que conocía a Calvo y que sabía que tenía negocios con Cosmo.

La Justicia deberá ahora comparar estas declaraciones con el contenido de los correos electrónicos para determinar si existen contradicciones y si eso conlleva algún tipo de responsabilidad penal.

