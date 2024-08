Diputado oficialista dice que el Frente Amplio se equivoca al debatir mucho sobre distribución del ingreso y poco sobre la inseguridad

—Primero hay que aprovechar la experiencia acumulada de los diez años al frente de la Intendencia de Canelones. Es el primer capital que tiene la izquierda y hay que aprovecharlo. Vamos a tener un programa común, pero hay tres aspectos generales que en lo personal me interesa destacar. En primer lugar tenemos que hacer mayores esfuerzos para darle viabilidad y sostenibilidad económica a la Intendencia de Canelones como institución. Se han hecho esfuerzos pero hay que desarrollar mucho más porque por sí sola es muy compleja que salga adelante. Canelones solo es posible con un fuerte sostenimiento a nivel nacional como lo son las intendencias del interior en general. En este caso aún tenemos la morosidad muy alta y en eso tenemos que mejorar la capacidad de recaudación. Eso es algo que me preocupa y me ha preocupado siempre. Segundo, desarrollar aún más la concepción metropolitana; en particular lo referido al transporte. Hay asimetrías de los costos del pasaje que pagan los habitantes del área metropolitana —entre Canelones y Montevideo— que aún no están resueltos y que hay que mejorarlos. Para eso hay que articular a nivel nacional y de las dos intendencias. Es un capitulo que deberíamos hacer énfasis especial en un tercer gobierno del Frente Amplio. El otro escalón es referido al ordenamiento territorial. En la Ciudad de la Costa se hizo el “Costa Plan” que fue una muy buena propuesta a la hora del ordenamiento territorial. Un tercer gobierno tiene que extender esto hacia el resto de la Costa de Oro. En particular hacia el sector turístico para darle una racionalidad cuando se otorgan predios o terrenos para colonias de vacaciones de distintos interesados, por ejemplo los sindicatos de trabajadores.

—La idea es no repetir el error que cometimos con los efectos del Corredor Garzón. Hoy la población de La Paz y Las Piedras tiene mayores dificultades que antes a partir de la existencia del corredor Garzón. Sobre todo por el tema de tiempos: se ha hecho más largo y más complejo el mismo tramo para ir de La Paz o Las Piedras a Montevideo. Se pone más tiempo y eso es un error estratégico. Fue un error de la Intendencia de Montevideo que tuvo efectos sobre Canelones. Espero que el corredor de General Flores corrija los errores que se dieron en Garzón. Y que por otro lado hagamos y diseñemos un plan de corredor —que puede ser a través de un servicio de tren o de la modalidad que sea, no quiero cerrarme en eso— pero sí que una El Pinar con Montevideo lo más al centro posible. Con eso mejorás la conectividad en serio.

—Van dos administraciones del Frente Amplio en Canelones pero el problema de los pozos en las calles aún no lo han solucionado. ¿Cuál ha sido el problema?

—Sí, claro, es un asunto pendiente. Lo que sucede es que hay que valorar los esfuerzos que se han hecho. En caminería rural nunca hubo tantas obras en Canelones como en este período y en la parte urbana nos falta mucho para avanzar. La aplicación del fideicomiso está dando sus resultados en la Ciudad de la Costa y en la zona de La Paz y Las Piedras. El departamento está en obras. El desafío es que en el futuro se pueda sostener. Porque eso trae sus consecuencias económicas y una parte muy importante de los ingresos pueden quedar comprometidos a partir de la aplicación de este fideicomiso. Se puedecomplicar para un futuro y por eso para mí es muy importante tener claro que el desafío más fuerte es lograr la sostenibilidad de la Intendencia de Canelones.

—La izquierda ha tenido algunos problemas en las negociaciones con los gremios de trabajadores municipales. ¿Cómo se ve en ese rol?

—La Intendencia de Canelones ha tenido conflictos, pero no tan grandes como en Montevideo. Los funcionarios tienen que tener claro que debemos trabajar como socios, en función de los mejores resultados. Cada uno sabe qué rol tiene y deben estar claras las reglas de juego. Sobre los salarios sería deseable que estuvieran asimilados a la productividad. Hay que tener firmeza y una vez que se firma un convenio hay que cumplirlo de las dos partes.

—¿Faltó firmeza en algunos conflictos por parte de las autoridades?

—Yo creo que en algunos casos eso pasó. Algunos gobiernos de izquierda departamentales han tenido sentimiento de culpa o no tener claro de qué lado estás: si del interés general o directamente con los trabajadores. Tenemos que tener claro que ellos —en el mejor sentido de los términos— son socios del buen funcionamiento de la Intendencia. Si a la Intendencia le va bien a ellos les va bien y naturalmente al ciudadano y al contribuyente.

—¿Cuál es el reclamo que más se repite en sus recorridas barriales por Canelones?

—Se reciben planteos de todo tipo. Desde temas municipales hasta cuestiones laborales. Pero los problemas con la seguridad pública son los temas que aparecen primero. Por eso siempre he dicho que me llama mucho la atención cómo en el Frente se debate mucho sobre redistribución de la riqueza, macroeconomía y demás. A todas luces los aspectos económicos han sido los más exitosos de los gobiernos del Frente. Sin embargo, aquellos temas que en la opinión pública aparecen más difíciles o los que más van a pegar desde la derecha, no se dan debates en la interna del Frente Amplio. No está en los comités de base. Es extraño, ¿no? Se discute si llevás al 25% o el 30% el impuesto a la renta de los empresarios y la mar en coche… Pero sin embargo donde más hay dificultades no es parte de tu debate interno.

—¿Por qué pasa eso?

—Creo que por un lado la falta de experiencia de la izquierda de haber desarrollado una bagaje teórico de años en esto. Segundo, creo que tiene que ver con no querer discutir o ubicar los debates en función de la correlación política interna. A mí me ha costado encontrar una verdadera respuesta. Pero me llama la atención que se evite el debate. Yo llamo la atención de eso.

—Varios dirigentes frenteamplistas dicen que las próximas elecciones ya están ganadas y que deben trabajar para el cuarto gobierno. ¿Cómo ve eso?

—Creo que es peligroso. Eso a mí me preocupa y si bien tengo la convicción de que el Frente Amplio puede ganar las elecciones nacionales y departamentales, me parece muy riesgoso la siesta que puede generar en la militancia frenteamplista el creer que las cosas ya están ganadas. El Frente necesita un sacudón de militancia y no tener una cuestión tan pasiva y esperar que las cosas decanten por el peso de los hechos. Es riesgoso asumir la vida política en esos términos. Me gusta pelear cada cosa como hasta el último momento. No dar nada por ganado.

—¿Cuál es el desafío principal de su sector, el FLS?

—Para las próximas elecciones tenemos uno de los capitales políticos más importantes de la izquierda que es Danilo Astori. Junto con los liderazgos de José Mujica y Tabaré Vázquez, el Frente va a tener tres grandes motores para ganar las elecciones con mayoría parlamentaria. A mediano plazo creo que el mayor desafío es ir a una etapa superadora y que el FLS se consolide como un espacio único. ¿Cómo se hace ese proceso? En lo personal creo que debemos ir en la dirección de generar un bloque único. Hoy ya muchos identifican a sus figuras más con el FLS que con su sector particular: Asamblea Uruguay, Nuevo Espacio, etcétera. Es el camino que más nos puede servir a todos.

