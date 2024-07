Dirigentes blancos enfrentan planteos éticos y problemas con la Justicia; para Larrañaga hay un ánimo de “revancha”

Ezquerra dio una conferencia de prensa para hablar del asunto. Pidió perdón en púbico a la mujer que atropelló, que debió ser hospitalizada con fractura de cadera, y también pidió disculpas a sus compañeros de partido y a los demás legisladores. Dijo que está “a disposición de la Justicia” y aseguró que renunciará a sus fueros como diputado si es necesario. La mujer no presentó denuncia contra el legislador.

Ambos, tanto Bascou como Ezquerra, se mostraron afines a someterse a la Comisión de Ética del Partido Nacional. Fuentes blancas dijeron a Búsqueda que están recabando toda la información posible y que además aguardan por los pronunciamientos de la Justicia antes de tomar alguna decisión. “Lo que es seguro es que no salimos a lo loco a pedir renuncias por presión de las redes sociales. Queremos tener toda la información para ver qué hacer”, dijo una fuente del Partido Nacional. “No jugamos para la tribuna así nomás. Al Frente Amplio, que reclama la cabeza de dos dirigentes blancos, le llevó año y medio hablar y ahora pretenden que en un día los corramos. Hay que ser serios”, agregó el informante.

Dar la cara.

“Está dispuesto a dar la cara”, dijo Larrañaga sobre Bascou. Y lo defendió ante la denuncia de las compras de la Intendencia en sus estaciones. “En este caso hay una contratación entre la Intendencia de Soriano y Ancap a través de Ducsa”, señaló. La comuna tiene contrato con Ancap a través del Sistema de Control Vehicular (Sisconve), que es un mecanismo por el cual se ejerce un control de gasto de los vehículos oficiales. El software del Sisconve no está disponible en toda la red de estaciones de servicio, pero según pudo saber Búsqueda en Mercedes había estaciones, más allá de las de Bascou, que sí tenían este sistema.

“Cumplíamos una orden. El acuerdo nos mandataba a despachar combustible a empresas privadas, de transporte, al Ministerio del Interior y también la Intendencia de Soriano. Yo ahí no puedo hacer nada, no puedo decir que no. Había un contrato que teníamos que respetar”, se defendió Bascou en diálogo con radio Carve.

Alonso, el embargo y el contraataque.

La senadora Verónica Alonso, compañera de sector de Bascou, opinó el miércoles 20 que el intendente debería dar un paso al costado. “Sería bueno que Bascou dejara el cargo y se ocupara de solucionar sus problemas. Liberar cheques sin fondo es delito y deberá actuar la Justicia. Sería buena cosa que no siguiera en la Intendencia frente a esta situación. Ocupar un lugar en la Intendencia implica estar un cien por ciento comprometido”, dijo en el programa Desayunos Informales de Canal 12.

Sus comentarios no cayeron nada bien en el sector. Tanto Larrañaga, como el senador Guillermo Besozzi rechazaron este planteo. Fuentes del sector recordaron a Búsqueda que la senadora enfrenta un juicio contra una imprenta por una deuda impaga por la impresión de unas listas. El diputado Jorge Gandini retuiteó un comentario de un usuario de Twitter que lamentaba el comentario de Alonso cuando ella también tenía sus problemas judiciales.

Según pudo saber Búsqueda, este tema aún no está laudado y de acuerdo a una información que maneja el abogado del denunciante, la Justicia trabó embargo sobre bienes muebles de la casa de Alonso y su esposo, Marcel Gerwer, en “cantidad suficiente para cubrir la cantidad adeudada por sentencia y sus anexos”.

