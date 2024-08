Dirigentes del Frente temen que la situación de Sendic termine en un “escándalo público”

Mujica y Castillo le plantearon cuáles son los posicionamientos de cada sector para mostrarle el complejo panorama generado en torno a su situación, contaron los informantes. Sendic les transmitió que la decisión que tome, sea cual sea, está en las manos de su grupo y no de él.

Fuentes de la Lista 711 dijeron a Búsqueda que en el sector están a la espera de lo que decida el FA. Para los informantes, es Miranda y las distintas agrupaciones quienes deben definirse en torno a la eventual candidatura del exvicepresidente, ya que el sector tiene resuelto hacer campaña detrás de la figura de Sendic. “Si lo sancionan o no, la 711 va a seguir adelante con Raúl como líder. La lista va a tener su foto, las banderas van a tener su nombre, los folletos, su foto y en todo lo que hagamos será con él”, dijo un miembro de la dirección del grupo. Las fuentes advirtieron que el escenario puede transformarse en un fuerte “enfrentamiento” si se llega a una eventual expulsión.

En filas oficialistas están al tanto de que los dirigentes de la 711 tienen documentación que podría perjudicar a dirigentes de primera línea en el FA, incluido Miranda, lo que causaría un “escándalo público”.

El martes 13, otra vez junto a Castillo, Mujica recibió en su casa a Miranda. El presidente del Frente fue informado de lo que habían conversado con Sendic y sus interlocutores le transmitieron que dejaban en sus manos las negociaciones. Mujica y Castillo le recomendaron que cree un grupo con los sectores del FA para poder llegar a alguna decisión consensuada, relataron las fuentes.

Luego Miranda comentó a la prensa aspectos generales sobre el encuentro. Esa convocatoria a los periodistas molestó a algunos dirigentes, para quienes este tipo de negociaciones no deben “publicitarse en los medios”. En todo caso, opinan que se debería hacer una comunicación al momento de anunciar un acuerdo y no para provocar un hecho político sin resolución.

Negociación.

Una de las opciones que se manejan entre quienes quieren impedir la postulación de Sendic es no autorizar el uso del lema Frente Amplio. Cuando una agrupación quiere presentarse bajo un lema formalmente lo propone a la Corte Electoral y el organismo consulta a la fuerza política si lo permite o no. A diferencia de las sanciones o expulsiones, una decisión de ese tipo no requiere un mínimo de votos del Plenario y sería una alternativa con más probabilidades, analizó uno de los informantes. Con una mayoría simple el Plenario puede mandatar a Miranda para impedirle a una persona o agrupación utilizar el lema FA, con lo cual no podría postularse.

Carolina Cosse, ministra de Industria y precandidata presidencial por el oficialismo, dijo a Búsqueda que preferiría no tener que votar una eventual moción en el Plenario para apartar a Sendic. “No termino de convencerme de que alguien no pueda tener un gesto que contribuya con la unidad del Frente Amplio”, añadió.

