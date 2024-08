Dirigentes frenteamplistas reclaman que “paridad” en listas no tenga aplicación “minimalista” e incluya candidata presidencial

El planteo sorprendió, pero nadie se opuso y la moción fue puesta en consideración. A pesar de los votos divididos en el Movimiento de Participación Popular (MPP) y la abstención de Asamblea Uruguay, el Partido Comunista y el Nuevo Espacio, la moción se aprobó. La plana mayor del Frente Amplio no entendía del todo por qué ni cómo apareció la propuesta, pero no dudaron en apoyar el tema de fondo. El problema ahora será llevarlo a la práctica.

En su momento, dirigentes oficialistas se molestaron con el modus operandi de las senadoras. Les achacaron que no hicieron su planteo ante la Mesa Departamental de Canelones ni ante la Mesa Política del Frente Amplio, donde tanto Casa Grande como el Partido Socialista tenían representantes. Recién al final de la reunión de la Mesa Política el socialista Julio Bango planteó la inclusión de Xavier como una de las oradoras, pero lo hizo luego de que ya se había votado y no fue tenida en cuenta.

La situación fue la opuesta después de que el sábado 8 el Plenario Nacional aprobara la moción de paridad. Xavier lo celebró afirmando que se dio “un gran paso” hacia “la igualdad”. Dos días después, el lunes 10, la socialista dijo a Océano FM que la paridad aprobada se daría también en la fórmula presidencial. Dirigentes del Frente Amplio cuestionaron, en diálogo con Búsqueda, que tanto Xavier como Moreira “quieren estar en esa fórmula” y que “presionan” desde ámbitos fuera de la orgánica —como la prensa— para “hacer lobby”.

La secretaria general del Partido Socialista dijo a Búsqueda que “nadie puede llamarse a sorpresa”, ya que desde el Congreso del Frente Amplio de 2008 se habla de la paridad. “La resolución de 2008 dice que el Frente debe tender a la paridad en todos los ámbitos”, insistió. Por eso, dijo que si alguien planteaba el tema concretamente, era “lógico” que se votara. “Y fue refrendado por una importante mayoría”, concluyó.

Xavier dijo que la resolución aprobada “notoriamente” incluye “todas las formas de presentación electoral”, por lo que no debería haber dudas respecto a que una mujer tiene que ser parte de la fórmula presidencial. Y agregó que se debe “pelear para que las mujeres encabecen las listas”, porque, hasta ahora, la ley que estableció la cuota en las elecciones se aplicó de manera “minimalista”: en cada terna de candidatos, la mujer ocupaba el tercer lugar.

Dirigentes socialistas consideran que Xavier es una buena candidata a integrar un lugar en la fórmula, sin embargo, la senadora prefirió eludir el tema al ser consultada.

Constanza Moreira ya sabe lo que es pasar por una precandidatura presidencial y enfrentar las “resistencias” que genera la postulación de una mujer. Lo vivió cuando se enfrentó en las internas al actual presidente Tabaré Vázquez y padeció las mismas “resistencias” que “siempre hay, sobre todo por parte de los varones” cuando se discute sobre igualdad de género.

“Era previsible que se empezaran a manifestar resistencias o diferentes interpretaciones a lo aprobado en el plenario del FA. El plenario del FA aprobó por mayoría que ‘asume la representación igualitaria de hombres y mujeres en todos los cargos electivos que se postulen’. Con esta definición, no cabe dudas de que esto incluye la fórmula presidencial”, dijo a Búsqueda.

Agregó que se debe poner en “discusión” que la mujer que integre la formula sea candidata a presidenta, porque “parece que está implícito que ocupen el segundo lugar y eso no es así”. Aunque añadió en seguida que no hay mucho espacio para discutir este punto con los hombres. “Las cuestiones de poder nunca son fáciles de discutir abiertamente, y menos con quienes lo han tenido siempre de forma ‘natural’”.

En cuanto a que ella pueda ser candidata, Moreira aclaró que el tema no fue discutido en su sector, Casa Grande, y que estaba enfocada en el trabajo como parlamentaria.

La subsecretaria de Salud, Cristina Lustemberg, es otra de las mujeres que en ámbitos políticos se ve con posibilidades de integrar una fórmula, pese a que tiene un perfil político más bajo que Moreira y Xavier. Al aprobarse la paridad enseguida lo celebró en su cuenta de Twitter al publicar: “Por un camino a la par. Seguir construyendo juntas y juntos”. Lustemberg, hoy independiente dentro del Frente Amplio tras su salida de la Lista 711, es considerada por dirigentes de varios sectores como una figura de recambio y cuenta con la confianza del presidente Tabaré Vázquez.

Cuando se alejó del sector liderado por el vicepresidente Raúl Sendic, la subsecretaria de Salud puso su cargo a disposición ante el presidente, pero Vázquez la confirmó.

Es medida al hablar de política. Rara vez lo hace, pero en una de sus pocas declaraciones dejó clara su posición. “Estoy de acuerdo con que haya una mujer en la fórmula pero me llama la atención: ¿por qué de vice?”, dijo a El País en enero.

Allegados a Lustemberg dijeron a Búsqueda que “ahora ni siquiera considera” integrar una fórmula y que “está dedicada a su trabajo en el Ejecutivo”. El tema que le desvela desde el Ministerio es la primera infancia y desde allí está recorriendo el país para intentar mejorar la situación. Sus opiniones sobre ese tema, precisamente, provocaron que el expresidente y senador José Mujica la elogiara en algunas reuniones privadas.

La senadora Ivonne Passada, del MPP, es otra de las dirigentes que sus colegas destacan. En diálogo con Búsqueda aseguró que “los organismos internos del Frente Amplio deberán resolverlo, pero claro que una mujer puede ser” la candidata a presidenta por la fuerza oficialista.

De cara a las próximas elecciones, en la coalición de izquierda se manejan nombres conocidos como para encabezar la lista, aunque no es seguro que todos acepten el desafío: Daniel Martínez, José Mujica y Danilo Astori.

Para la senadora “los escenarios de candidaturas se han colocado en la agenda demasiado temprano”, pero el oficialismo “es el que está en mejores condiciones de presentar varios dirigentes hombres y mujeres”.

Sobre su futuro, Passada dice que no trabaja para ser parte de una candidatura y que es “una persona de partido”. “Siempre trabajé donde mejor han creído mis compañeros tanto del MPP y el Frente. Me gusta la política y ejercerla, no cambiaré mi forma de trabajo”, concluyó.

También en filas del MPP se ha promovido a la ministra de Industria, Carolina Cosse, como una de las mujeres fuertes del gobierno. Dirigentes del sector aseguran que la secretaria de Estado tiene intenciones de hacer carrera política, aunque públicamente lo descarte.

Los sectores sufren.

La primera reacción fue festejar, destacar el paso que el Frente Amplio había dado al ser pionero en establecer la cuota paritaria entre los partidos políticos. Unas horas después se empezaron a escuchar las voces de quienes veían que puede traer sus problemas. Nadie lo planteó formalmente, pero sí en charlas entre parlamentarios. Formar las listas con la misma cantidad de mujeres que hombres cambiará la composición en ambas cámaras.

La senadora Lucía Topolansky, incluso, declaró a radio Carve, el miércoles 13, que el tema deberá volver a discutirse “en profundidad” en un próximo plenario.

El diálogo con Búsqueda varios diputados oficialistas coinciden en que “hay sectores a los que esta medida los afecta mucho”. “¿De dónde van a sacar tantas mujeres los comunistas, por ejemplo?”, planteó uno de los legisladores.

Para otros, sin embargo, el cambio se reflejará en los partidos con mayor representatividad. Un diputado advirtió que el MPP y el FLS son los sectores que se verán más afectados por la resolución, ya que son los que acumulan la mayor cantidad de votos y, por ende, pueden obtener más cargos.

