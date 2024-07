Dividido, el tribunal cuestiona la conducta de Sendic; el vicepresidente quiere “dar la pelea”

Miranda recibió ese mismo día el dictamen, según el cual Sendic incurrió en conductas “inapropiadas” e “indebidas”, pero relativiza su “responsabilidad funcional y política”, dijeron las fuentes de Búsqueda . No hace recomendaciones específicas.

El fallo fue aprobado con los votos de cuatro de sus miembros y uno en contra —por entender que no hay pruebas de conductas indebidas del vicepresidente—; el sexto integrante se excusó para no pronunciarse.

El dictamen no tiene un carácter “lapidario” sobre la actuación de Sendic, interpretan algunos dirigentes del Frente Amplio.

El tribunal intervino para analizar las compras —ropa, un colchón, artículos electrónicos, joyas, entre otros— hechas por Sendic con tarjetas de crédito de Ancap cuando presidía esa empresa estatal, sobre las cuales informó Búsqueda el 8 de junio pasado.

El 13 de julio, Búsqueda adelantó que integrantes del tribunal veían “conductas desviadas” de parte de Sendic, lo que se confirma con el fallo entregado en un sobre cerrado a Miranda.

En una reunión del Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio efectuada en la tarde del lunes, el senador Leonardo de León —integrante de la Lista 711 y uno de los dirigentes más cercanos a Sendic—, apoyado por el Partido Comunista y Casa Grande, planteó su “molestia” por las filtraciones del trabajo del tribunal y aseguró que el proceso no les da “garantías”. En ese sentido, referentes del oficialismo evalúan pedir la renuncia a sus integrantes, una vez que se dilucide el caso Sendic, dijo una fuente.

La figura del vicepresidente ya estaba cuestionada por las pérdidas en Ancap, un caso que llegó a la Justicia llevado por sectores de la oposición.

Reuniones.

En un marco de inquietud y expectativa dentro del oficialismo, el lunes 31, Vázquez, Miranda y Sendic analizaron el fallo del tribunal y evaluaron cómo se procesaría políticamente en la interna partidaria. La intención es llegar a la instancia del Plenario con “una idea consensuada”, dijo un informante.

El mandatario le transmitió a Sendic que no le pidió la renuncia y que fue mal interpretado cuando la semana pasada se refirió a su eventual salida: “Yo creo que cuando se presenta una renuncia, se presenta una renuncia”, dijo entonces Vázquez en una rueda de prensa, y agregó que ese “es un problema personal que lo tendrá que evaluar Sendic” (Búsqueda Nº 1.928).

El martes 1º, el presidente del Frente Amplio se reunió en la sede partidaria por separado con referentes de los sectores con más votos de la coalición (Movimiento de Participación Popular-MPP, Partido Socialista, Partido Comunista, Frente Líber Seregni y Lista 711). Por el grupo del ministro Danilo Astori asistieron dos dirigentes y De León pidió que se fuera Rafael Michelini, para no estar en inferioridad.

Luego, Miranda dijo a la prensa que el encuentro fue para “evaluar políticamente la situación. Ese fue todo el contenido de la reunión. No voy a adelantar el contenido del dictamen”, que quedó en una caja fuerte en la sede partidaria hasta que se le dé intervención a un Plenario Nacional del Frente Amplio. El miércoles 2 siguió la ronda con otros grupos minoritarios del oficialismo; molestos por no haber sido llamados antes, desde Casa Grande no contestaron a la convocatoria.

En la noche del lunes, el sector de Sendic evaluó con “preocupación” el escenario complejo que enfrenta su líder. En la Lista 711 existe “gran calentura” con la interna frentista, dijo un dirigente.

El miércoles 2 el vicepresidente se reunió con el senador José Mujica y discutieron sobre los posibles escenarios futuros.

Es la Mesa Política la que debe convocar al Plenario Nacional para analizar y eventualmente pronunciarse sobre el fallo del tribunal. Puede resolver sanciones disciplinarias con el voto de cuatro quintos de sus miembros, o nueve décimos para resolver la expulsión. Algunas fuentes estimaron que el tema del Plenario podría considerarse en una sesión de mediados de este mes.

