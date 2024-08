Dos ministros que fueron guerrilleros, Fernández Huidobro y Bonomi, quedaron enfrentados acerca de la tenencia de armas por civiles

En la película “Bowling for Columbine”, sobre la matanza en una escuela, el documentalista Michel Moore puso arriba de la mesa, en 2002, la relación, no siempre directa, entre violencia y tenencia de armas. Mientras en la vecina Canadá la gente poseía armas pero en algunos lugares aún dormía con las puertas abiertas y la tasa de homicidios no era tan elevada, en Estados Unidos el panorama, como lo demostró el caso de ese colegio, era mucho más preocupante.