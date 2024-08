Dos por uno

Spielberg y Hanks: juntos trabajaron en Rescatando al soldado Ryan, portentoso drama épico ambientado en la invasión a Normandía, durante la II Guerra Mundial, un filme libremente inspirado en un caso real en el que un batallón iba a buscar al único recluta que quedaba vivo de una familia de cuatro hermanos. Además de producir las series televisivas Band of Brothers y The Pacific, ambas para HBO, ambas desarrolladas en el mismo marco del conflicto bélico, la sociedad Spielberg-Hanks ha generado otras dos ficciones inspiradas en hechos reales. La terminal, un paso de comedia al borde del absurdo en un aeropuerto, con protagonismo absoluto de Hanks, y vagamente basado en el caso del refugiado iraní Mehran Karimi Nasseri. Y Atrápame si puedes, sobre la vida del estafador Frank Abagnale Jr., uno de los mejores largometrajes del cineasta, un policial redondo, con humor y vértigo, con Leonardo DiCaprio en la cima, y con el actor de Forrest Gump en un papel secundario. Ahora llega Puente de espías, que desembarca en la cartelera sin hacer mucho ruido. Una demostración de que estos señores tienen particular interés por trasladar historias reales. Y una demostración, también, de que estos señores tienen que juntarse más seguido.