Dos tercios de los hogares uruguayos sufren “pobreza energética”

Este enero el calor fue un sufrimiento para la amplia mayoría de los hogares de Treinta y Tres, Tacuarembó o Flores, posiblemente más que para el resto en sus propios departamentos y en otros. Ellos son los que no gozaban del “confort térmico” que da, por ejemplo, un equipo de aire acondicionado. Esa dimensión de la “pobreza energética” es la que en Uruguay presenta la mayor desigualdad, seguido por el acceso a un teléfono inteligente o una computadora con conexión a Internet .

El acceso a la energía y ciertos implementos asociados resulta clave para que las personas puedan dar satisfacción a diferentes necesidades básicas. El concepto de pobreza energética surgió hace relativamente pocos años, aunque existen variadas definiciones y metodologías de cálculo. Un nuevo estudio que incluyó a Uruguay, elaborado en conjunto por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Instituto de Energía e Ambiente (IEE) de la Universidad de São Paulo, asume la siguiente interpretación: “un hogar se encuentra en pobreza energética cuando las personas que lo habitan no satisfacen las necesidades de energía absolutas, las cuales están relacionadas con una serie de satisfactores y bienes económicos que son considerados esenciales, en un lugar y un tiempo determinados, de acuerdo con las convenciones sociales y culturales”. Interpreta que las diferentes necesidades humanas, además de ser universales, no son ponderables, por lo cual la constatación de la falta de acceso a uno de los servicios energéticos coloca a un hogar en situación de pobreza energética. Por ese motivo, y en aras de asegurar una comprensión más amplia del nivel de privación en esta materia, los autores adaptaron la metodología para cuantificar también la “pobreza energética severa”: están en esa situación aquellos hogares que no satisfacen más de la mitad de sus necesidades de energía absolutas.