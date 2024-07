Duro intercambio entre Almagro y referente del chavismo; el uruguayo defendió a la república y el venezolano a la “revolución bolivariana”

Una batalla dialéctica de inesperada profundidad y dureza se produjo durante las últimas semanas vía Twitter entre el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro , y el ex vicepresidente y ex canciller chavista de Venezuela , Elías Jaua.

Jaua, una de las principales “espadas” políticas que tiene Nicolás Maduro para continuar en la Presidencia eternamente, dijo que “en reuniones sostenidas con la oposición venezolana”, Almagro habría expresado su vergüenza “por los relatos de supuestas torturas y violaciones a los derechos humanos (por parte de las fuerzas de seguridad chavistas), manifestando abiertamente su solidaridad con los ‘torturados y muertos’, otra vez dando por cierta, sin ningún sustento probatorio, la versión de los voceros del plan de desestabilización de la democracia venezolana y erigiéndose en juez de nuestra revolución, para lo cual no tiene estatura, ni política ni moral”.

“Usted, Sr. Almagro, desde hace rato juega a intereses diferentes a los de la independencia y soberanía de los pueblos de nuestra América. Por eso la dignidad y valentía del pueblo revolucionario de Venezuela lo golpetea en su propia historia traicionada. De allí tanto encono contra nosotros y nosotras”, prosiguió.

En su diatriba contra Almagro, el ladero de Maduro dijo que el ex canciller del presidente José Mujica “salió corriendo” en Washington a la sede de la OEA para “proponer su candidatura a la Secretaría General del caduco organismo”.

Pero como el propio Jaua votó a favor de Almagro como secretario general, ensayó una insólita explicación para esa decisión del régimen chavista: “apoyamos y promovimos dicha candidatura para desmontar la componenda armada por el Departamento de Estado norteamericano de lograr que la Unasur fuera dividida en esa elección”.

“La unión de nuestros pueblos está por encima de las intrigas de los figurines de turno”, precisó.

No obstante, Jaua opinó que “una vez en el cargo de secretario general de la OEA, en mayo de 2015, (Almagro) de inmediato asumió el papel esperado de procónsul que le exige el Departamento de Estado, dedicando toda su gestión a atacar a la patria libre y digna de Bolívar”.

“En menos de seis meses de gestión como procónsul de Washington, usted se auto propuso como observador en las elecciones parlamentarias de Venezuela y recibió para tal fin a Henrique Capriles Radonsky, actor político de dudosa conducta democrática”, cuestionó.

El ex vicepresidente venezolano consideró otra “afrenta” de Almagro contra el chavismo haber aplaudido este año “las medidas a favor de los presos políticos”, luego de que el régimen concediera “medidas cautelares humanitarias” al alcalde preso de Caracas, Antonio Ledezma, y a Daniel Ceballos, a quien marcó como aliado del “genocida” ex presidente de Colombia, Álvaro Uribe.

Jaua también atacó a Almagro por interesarse por el conflicto entre Colombia y Venezuela, provocado por el régimen de Maduro al cerrar las fronteras y expulsar intempestivamente a miles de colombianos que vivían en tierra venezolana.

El jerarca chavista pidió a Almagro respeto por el “noble pueblo de Venezuela”, donde viven “más de cinco millones de colombianos, sobrevivientes del modelo capitalista paramilitar que la oligarquía bogotana impone a sangre, terror y fuego”.

Luego de tildar a Almagro como “agente del imperio”, Jaua manifestó que “ningún figurín ha podido con la resolución del pueblo venezolano de construir una sociedad socialista en libertad”.

“Recupere algo de la dignidad entregada y déjenos, a los hijos e hijas de Bolívar, seguir andando con nuestras banderas bolivarianas y socialistas en alto. Vaya nuestra admiración y afecto al pueblo uruguayo y a nuestros y nuestras camaradas del Frente Amplio que ondean orgullosos y orgullosas las banderas del socialismo”, concluyó.

“Valores republicanos esenciales”.

La respuesta de Almagro llegó el jueves 17, en su cuenta de Tweeter. El jefe de la OEA contestó que “ninguna revolucio´n puede dejar a la gente con menos derechos de los que teni´a, ma´s pobre en valores y en principios, ma´s desiguales en las instancias de la justicia y la representacio´n, ma´s discriminada dependiendo de do´nde esta´ su pensamiento o su norte poli´tico. Toda revolucio´n significa ma´s derechos para ma´s gente, para ma´s personas”.

Almagro le recordó a Jaua que “la democracia es el gobierno de las mayori´as, pero tambie´n lo es garantizar los derechos de las minori´as. No hay democracia sin garanti´as para las minori´as. Y en ese sentido, he repetido en varias ocasiones que mi deber es recibir a gobiernos y a oposicio´n, y asi´ lo he hecho, con varios pai´ses, y si´, con el opositor Henrique Capriles o Manuel Zelaya, pero tambie´n oposicio´n de Jamaica, Belize o Guatemala, por nombrar dos opositores pertenecientes a familias ideolo´gicas diferentes”.

“En el mismo sentido salude´ la liberacio´n de opositores; fue un saludo a las garanti´as para las minori´as. Pero quien me critica por esto parece no comprender la importancia del respeto a las minori´as y lo importante que es que un gobierno le de´ garanti´as a esas minori´as (…). No se puede entender el respeto a la democracia por parte de un secretario general que solo se reu´ne con los representantes del gobierno de un pai´s y le da la espalda a la oposicio´n, a las minori´as”, insistió.

El ex canciller de Mujica sostuvo que “hay algo que esta´ por encima de cualquier comunidad ideolo´gica: son los valores republicanos esenciales, de los cuales no podemos prescindir en ningu´n pensamiento, porque hacen al derecho de los pueblos y hacen a las garanti´as que les debemos a cada uno de los ciudadanos y ciudadanas”.

A continuación, transcribió un fragmento de una carta escrita en 1904 por el revolucionario blanco Aparicio Saravia, la cual —dijo— “es esencial” a su pensamiento: “Es por eso, hermano, que estoy en donde estoy, y aqui´ estare´ al morir. En el bando de los administradores de buena fe; en el partido de las probidades presidenciales, junto a aquellos que suben y bajan pobres del poder. La patria es algo ma´s de lo que tu´ supones; la patria es el poder que se hace respetar por el prestigio de sus honradeces y por la religio´n de las instituciones no mancilladas; la patria es el conjunto de todos los partidos en el amplio y pleno uso de sus derechos; la patria es la dignidad arriba y el regocijo abajo”.

Almagro dijo que “esto tiene que valer para todo partido poli´tico” y “para toda posicio´n ideolo´gica”.

El ex canciller no rehuyó la crítica de Jaua por su interés en controlar las elecciones previstas para el 6 de diciembre en Venezuela. Por el contrario, respondió enfáticamente: “pedi´ la oportunidad de hacer una observacio´n electoral en Venezuela porque las garanti´as son para todos y no para algunos. Esta´ muy bien que el gobierno y el partido de gobierno confi´en en el sistema electoral venezolano, pero la oposicio´n tambie´n esta´ pidiendo una garanti´a ma´s para el di´a de la eleccio´n y es nuestra participacio´n”.

“Cuando te piden una garanti´a ma´s y no se la das, se la quedas debiendo. Y si yo no la ofrezco, estoy en falta. Y si no les das esa garanti´a y hay un fondo poli´tico para no hacerlo, eso es adema´s injusto”, precisó.

La observación de la OEA en esas elecciones “favorecería a todos los sectores del espectro poli´tico y al gobierno, ya que se ubica por encima de intereses partidarios; favoreceri´a al pueblo de Venezuela, porque el pueblo es gobierno y es oposicio´n, es el que tiene y el que no tiene, es de cualquier edad, sexo, religio´n, raza. Porque las elecciones son para todos, para que todos en igualdad ante la ley puedan elegir o puedan ser candidatos, porque solo al pueblo le corresponde decidir si determinado poli´tico no va ma´s”.

Almagro dijo que su visita a Cúcuta, en la frontera colombo-venezolana, tuvo como motivo “ver de cerca la realidad de compatriotas latinoamericanos humildes, que atraviesan una situacio´n penosa”.

“Luego de estar alli´, hablando con quienes no mienten, los nin~os, trabajadoras y trabajadores humildes, no comparto la expresio´n ‘crisis humanitaria’ que se ha acun~ado por diferentes actores a nivel internacional, pero si´ es una situacio´n penosa que esta´n atravesando unos miles de personas y cientos de nin~os que requieren en forma urgente la reunificacio´n familiar. Y de unos cuantos miles que perdieron todas sus humildes posesiones. Y quien se cree de izquierda y no es sensible a esta penosa realidad humanitaria no merece llamarse de izquierda, ni tiene autoridad moral para criticarme”, expresó.

“Hoy en nuestra Ame´rica, la Ame´rica en la que reina tanta injusticia, donde las oportunidades siguen sesgadas y au´n en buena medida dependen del lugar donde uno haya nacido, o el ge´nero, la raza, o la cuna social, quienes bregamos para que el progreso sea compartido por todos deberi´amos poder tener un dia´logo sin descalificadores epi´tetos”, reclamó.

Almagro dijo que “siempre” estará “del lado de los débiles” y, tras citar una frase de Mujica, anunció: “en el tiempo que me queda en este cargo intentare´ que la humanidad, los derechos humanos, el trabajo con, por y para los ma´s de´biles, sea mi razo´n de trabajo”.

A diferencia de Jaua, Almagro se dirigió a su ex colega como “Elías” y, además, lo tuteó: “lo que es para vos motivo de ataque es para mi´ motivo de orgullo. Es de todas formas un elogio a mi´ como hombre de accio´n y de pensamiento”.

“Con cada accio´n que he llevado adelante he procurado garantizar los derechos de todos; eso no me hace menos bolivariano ni menos de izquierda. Al contrario”, dijo.

Almagro afirmó que “la justicia que debemos construir tiene que sostenerse en la ley, y debemos sostener las leyes en la dimensio´n e´tica de los principios que surgen de la accio´n moral. ‘Todos los que esta´n agobiados por la injusticia deben ser nuestros protegidos’. Y no habra´ ninguna razo´n para que nos callemos ante eso, cuando falten garanti´as del debido proceso, cuando haya denegacio´n de justicia o cuando existan condiciones infamantes”.

Al final, el secretario general de la OEA desafió a Jaua a debatir sobre los asuntos en cuestión. “Cuando quieras discutimos de izquierda, derechos humanos, socialismo, liberacio´n nacional, imperialismo. Porque estoy tranquilo de haber defendido fuertemente los principios que hacen a valores esenciales de mi vida poli´tica”, escribió.

