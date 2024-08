El Colegio Médico es una “institución desprestigiada” que está en “crisis” y las diferencias gremiales se reflejan a la interna

No funciona con eficiencia, no hay “respeto a la palabra dada”, hay integrantes de los consejos que cobran sueldos aunque no vayan, actividades sin un orden y con bajísima concurrencia y se cometen “desprolijidades difíciles de justificar”. Para José Minarrieta, el exdelegado del Consejo Nacional del Colegio Médico del Uruguay (CMU), que renunció el jueves 6, la institución está “en crisis”, según dijo a Búsqueda . Cree que el CMU hoy es “una institución desprestigiada entre los médicos”, que ahora intenta “mimarlos un poco” porque “se cobra una cuota y no se ve beneficio”. En otro bando, quienes apoyan al actual presidente del CMU, Blauco Rodríguez, afirman que está “lejos de estar en crisis”, que los delegados están activos desarrollando actividades y que se trabaja con seriedad.

Hace tiempo que el CMU recibe críticas por reflejar internas gremiales en su estructura, que debería estar alejada de estos temas. Este es “un riesgo indudable y sucede, lamentablemente. Todos somos un poco culpables de ello. Fue muy difícil no transferir los enfrentamientos gremiales dentro del SMU y otros gremios al CMU. Hay un esfuerzo de todos por no trasladarlo, pero a veces se queda en lo declarativo”. Por eso una de las claves es reformar la ley que rige al CMU y cambiar los mecanismos para elegir a los candidatos, opinó Minarrieta.

La inscripción y el pago de la cuota al Colegio es obligatoria para ejercer. Los consejeros regionales cobran un sueldo de algo más de $30.000 y los nacionales $50.000. En la anterior administración hubo meses en los que algunas regionales no se reunieron ni una vez. Por eso Minarrieta y su sector planteó que los médicos cobraran una parte fija y otra sujeta a que concurran a reuniones semanales. La propuesta se aplica en el Consejo Nacional y en el Regional Montevideo pero en los otros regionales del interior no. “No hubo suficiente convicción y fortaleza de la mayoría del Consejo Nacional”, dijo Minarrieta. La tarea de elegir un nuevo abogado y la forma de hacerlo también generó discrepancias a la interna del Consejo Nacional.

Recertificación

El CMU “tiene que ser capaz de responder por la solvencia académica. Hoy en día la ciencia y la tecnología avanzan a una velocidad enorme y la forma de que un médico siga estando en condiciones es el desarrollo profesional médico continuo”, evaluó Minarrieta.

La propuesta es que haya un reconocimiento no obligatorio a quienes se siguen formando. A su entender, este es uno de los grandes temas de los que se debería ocupar el CMU, pero no todos opinan así. De hecho, Daniel San Vicente, por ejemplo, está en contra. El desarrollo profesional continuo a la interna viene lento. Recién ahora “tímidamente” está avanzando la propuesta de rectificar a los médicos rurales.

Para Ricardo Acuña, que el lunes 10 renunció a su cargo en el Regional Montevideo del CMU, “es una vergüenza que la medicina nacional no tenga un sistema de acreditación de competencias nacionales y se busque cualquier pretexto para no abocarse a discutir en serio. No viene la iniciativa desde el ministerio, los gremios tienen otras urgencias, y el CMU parecía a priori la institución que podría liderar el proceso vista la necesidad”, dijo a Búsqueda.

“Medio pelo”

EL CMU hace actividades de desarrollo profesional de poco impacto, evaluó Acuña. “Podés acumular actividades académicas medio pelo no acreditadas por la Escuela de Graduados y hacer actividades a las que vengan cinco o 10 personas,” pero dista de lo que se debería impulsar, planteó Minarrieta. Recordó que en una reciente actividad del mayo amarillo concurrió una sola persona.

En el ejercicio anterior Minarrieta recuerda actividades presenciales con hasta 100 personas y cursos online con un pico de 1.000 médicos participando. “No se logró todavía en este ejercicio porque el CMU no está funcionando con eficiencia. Mucha foto, estamos haciendo esto y esto pero no se ven resultados. Ojalá los haya, pero hay que hacer conciencia de que el CMU está en una situación de crisis y me parece que se mira para otro lado”, opinó.

Tribunal de ética

Una función destacada del Consejo Nacional es nombrar el Tribunal de Ética. Si un médico comete una falta ética grave, el Tribunal de Ética podría retirarle el título. Los integrantes deben ser personas de prestigio y amplia formación en la materia.

Minarrieta discrepó con la designación de un integrante por estar fuertemente ligado a la política partidaria. Según informó la diaria, Hugo Rodríguez, integrante del Tribunal, fue cuestionado por haber sido candidato al Tribunal Arbitral del SMU por la lista Fosalba. La semana pasada el Consejo Nacional votó a Gerardo Eguren para integrar una vacante del Tribunal de Ética del CMU, candidato al Ejecutivo en las elecciones del SMU por la alianza de la Unión Gremial Médica con Médicos por el Cambio, lista a la que pertenece Blauco Rodríguez, presidente del CMU.

“La política gremial es muy válida pero hay que apartarla”. Los integrantes del tribunal “deberían estar totalmente alejados de los avatares de la política gremial”, opinó Minarrieta. “Hay un grado de incoherencia institucional que obviamente tiene una motivación de orientación político-gremial y contaminar de esto al Tribunal de Ética es un problema. No quiero participar de eso”, planteó Minarrieta a Búsqueda tras la renuncia.

Lejos de una crisis

El presidente del CMU, Rodríguez, se excusó de hacer declaraciones a Búsqueda. Quien sí habló fue Federico Machado, secretario de la Regional Este e integrante de Médicos por el Cambio. Dijo que está “indignado” por la información que confunde al colectivo médico. Aseguró que se está “muy lejos de una crisis institucional” y destacó que “hay compromiso de trabajo y de gestión” en la nueva directiva.

Señaló que “solo en este mes” se han hecho “más de 10 actividades de formación continua”. Y respondió que la recertificación obligatoria “no es potestad del Colegio Médico por ley”. También dijo que “sería bueno que se vean las marcas en los relojes biométricos de los colegas renunciantes”.

