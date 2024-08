El Diablo se asoma

Yendo al origen: el bosque, esa salvaje oscuridad, contiene demasiada naturaleza. En otros tiempos fue dominio de Pan, dios griego de los pastores y símbolo de la fertilidad. Músico y depredador sexual, Pan, el amo de los bosques, vivía rodeado de ninfas, se resguardaba de la luz solar y, en irascibles y descontroladas salidas del monte —cuando lo despertaban de la siesta o en torno a medianoche—, era capaz de sembrar, precisamente, el pánico en manadas y rebaños. El ascenso del cristianismo sepultó la imagen de este dios-demonio, lanudo, rudo y sensual, aunque no su esencia, que permanece en los deseos, los impulsos libidinosos, las fantasías y las pesadillas humanas. “Leyendas, imágenes y teología dan fe de un conflicto irreconciliable entre Pan y Cristo, una tensión nunca aliviada en la que el Diablo, con sus cuernos, sus pezuñas y su cuerpo peludo, no es otro que el viejo Pan reflejado en el espejo cristiano”, escribe James Hillman en Pan y la pesadilla: “La muerte del uno supone la vida del otro”. Así las cosas, si Pan se transformó en el Diablo, entonces las ninfas, aquellas deidades femeninas que habitaban manantiales y montes, que acompañaban al fauno, que profetizaban y cantaban desnudas, se convirtieron en brujas. Y sus cantos y profecías, en brujería.

La bruja , ópera prima del realizador estadounidense Robert Eggers, toma la imagen de la bruja cuando era una posibilidad real. Una siniestra amenaza sobrenatural activada en la naturaleza. La película está ambientada en Nueva Inglaterra, en 1630, décadas antes de los denominados Juicios de Salem —entre febrero de 1692 y mayo de 1693—, cuando se detuvo a más de 150 personas acusadas de practicar brujería. El drama familiar narrado sirve como anuncio, sinécdoque y metáfora de lo que vendrá décadas más tarde. Es parte de lo que hace que esta película sea tan inquietante. Condensa y refleja una forma de ver y concebir el mundo. Además del terror, La bruja tensa los hilos del suspenso y el drama, genera paranoia y situaciones de angustia y desesperación sin efectismos baratos ni trucos vistos mil veces. Aunque Eggers no llega a un final redondo, en el camino logra conmover, asustar y crear momentos particularmente perturbadores, por ejemplo, con… una liebre.

Eggers creció en una zona rural de Nueva Inglaterra, obsesionado con historias y leyendas de brujas, amenazantes y a la vez atractivas figuras que formaron parte de los juegos y las pesadillas de su niñez. Asegura, y se siente y se agradece —especialmente en el empleo del lenguaje, incluso en la forma en la que los actores se mueven ante la cámara—, que para la creación de la historia y los diálogos se basó en escritos y testimonios de aquellos años. No es menor el detalle de la forma de hablar de los personajes. Que en una historia que se desarrolla en el siglo XVII no hablen como en el siglo XXI es determinante para la inmersión, tanto como la luz, el vestuario, la escenografía, la atmósfera y la forma de moverse de quienes habitan la trama. Una trama que no es otra que la realidad de una familia de puritanos que, poco a poco, a través de algunos amargos detalles, se convierte en pesadilla (Eggers definió su obra como una “pesadilla puritana”). El Diablo, se sabe, es un personaje ocupado, y suele estar atento a los detalles.