El Ministerio de Educación y la ANEP están enfrentados por el marco curricular común, una de las banderas de la campaña de Vázquez

Extrañamente, en ese recital no se ha oído la voz de una de las dos autoridades educativas más importantes del país: el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública ( ANEP ).

“Para estos desafíos es importante retomar un compromiso que el Frente Amplio ha planteado y que es parte de lo que se viene produciendo: tenemos que avanzar hacia un marco curricular común”, dijo en medio de su alocución. “Esto está dicho en el programa del Frente Amplio, es posible hacerlo, de hecho las especificaciones de logros que estamos haciendo es ir en esa dirección, que es definir algunos de los grandes rumbos y metas que se plantea la educación para luego dar libertades a esa capacidad y creación docente y de los cuerpos directivos para generar sus proyectos pedagógicos. En donde ya no serán solo dos opciones las que ofrecemos, sino un conjunto de herramientas que les permiten combinar con flexibilidad”, agregó.

Mientras Filgueira hablaba, Netto, sentado a medio metro de él, acomodó repentinamente su cuerpo, se mordió los labios, miró para arriba y, tras unos segundos, le dijo al oído algo a la ministra de Educación, María Julia Muñoz, sentada entre él y Filgueira. Al escucharlo, Muñoz abrió los ojos sorprendida, intercambió algunas palabras con Netto y enseguida le hizo una seña con sus manos a Filgueira para que terminara su alocución. Filgueira interrumpió brevemente su oratoria, asintió, habló un minuto más y concluyó la conferencia.

“Si sigue hablando me levanto y me voy”, fue lo que le dijo Netto a la ministra, según supo Búsqueda después. El presidente del Codicen fue uno de los primeros expositores de la conferencia y luego se mantuvo en el estrado escuchando tranquilamente al resto de los jerarcas: la directora general de Primaria, Irupé Buzzetti, la directora general de Secundaria, Celsa Puente, la directora general de UTU, Nilsa Pérez, y la directora general de Formación en Educación, Ana Lopater.

“Entendemos que el Ministerio tenga y proponga ciertos lineamientos, pero acá está claro que la ANEP es autónoma y decide sus políticas”, dijo Netto una vez concluida la conferencia, consultado por Búsqueda sobre el marco curricular común. Por su parte, Filgueira señaló que “la ANEP viene avanzando en el tema, lento pero avanzando” a través, por ejemplo, de los perfiles de egreso de Primaria y los múltiples planes de estudio que va a ofrecer Secundaria en el ciclo básico, “pero para que esas cosas funcionen se necesita sí o sí aplicar el marco curricular común”.

El marco curricular común está pensado, no como una única currícula sino como una estructura de contenidos y objetivos que vaya en una primera etapa de los 3 hasta los 14 años (y a los 17 años en una segunda etapa) para aceitar el pasaje de los estudiantes entre ciclos educativos. En el programa de gobierno del Frente Amplio 2015-2020, una de las líneas estratégicas apunta a “construir un marco curricular común que dote de coherencia al trabajo en los distintos campos de conocimiento a lo largo de los diferentes ciclos y, especialmente, posibilite un tránsito adecuado de las y los alumnos de enseñanza primaria al ciclo básico”.

Públicamente Netto evita mencionar el concepto y hasta el momento la ANEP se ha enfocado solamente en definir los perfiles de egreso o “especificaciones de logros”, como los llamó Filgueira en su discurso. Las autoridades de Primaria presentaron en junio un borrador sobre los perfiles de egreso para un niño en 3° y en 6° año de escuela. El documento fue entregado a los docentes y su versión final está prevista para diciembre. Secundaria espera presentar en un par de meses sus propios perfiles de egreso para estudiantes de 3er año de Ciclo Básico.

El jueves en el Impo, Netto habló durante media hora en el estrado y luego otros diez minutos a los medios de prensa. En ningún momento mencionó específicamente el marco curricular común. Cuando, terminada la conferencia, un periodista le solicitó que resuma y resalte brevemente los dos o tres principales puntos de la charla, hizo referencia a los sistemas de alerta, los territorios y los perfiles de egreso.

“En primer lugar yo diría que cuando hablamos de las historias continuas, completas y protegidas estamos diciendo que el Estado asume la responsabilidad y no lo deja librado a la fortaleza de los niños, adolescentes, jóvenes y de sus familias. Y no solo hablamos de sistemas de información de alerta temprana sino de dispositivos que van a permitir acompañar este proceso. En segundo lugar el territorio en unidad de acción donde salimos de este proceso de excesiva centralidad y con poca delegatura de gestión a los mandos medios a nivel territorial. Y en tercer lugar cuando avanzamos hacia la especificación de logros estamos transparentando qué pretendemos enseñar y qué pretendemos que aprendan niños y jóvenes, dando garantías no solo a sus familias sino al cuerpo docente nacional”.

Durante la conferencia tampoco hablaron del marco curricular común los jerarcas de los consejos desconcentrados. Tras dos horas de exposiciones y con la cortina ya bajándose, fue Filgueira quien decidió colocar el tema en la agenda. “La idea es hacer simplemente un resumen muy sintético pero partiendo de un principio político clave del Ministerio de Educación y Cultura, que es la defensa y velar por la realización del programa del Frente Amplio”, inició su exposición, con Muñoz sentada a su derecha apoyando las manos sobre el programa de gobierno del partido oficialista.

“Así fue definido y colocado frente a la ciudadanía para ser llevado adelante. En donde hay un mandato general, un mandato general que se plasma en ese programa en la noción de igualdad, en la noción de excelencia, en la noción de democratización”, agregó el subsecretario y se comprometió a discutir el tema, junto a otros, en la ronda de debate hacia el Congreso Nacional de Educación 2016, que se iniciará el próximo 22 de octubre.

“Que no haya silencio, llenemos de contenido y de propuestas una hoja de ruta que será participativa pero que desde la autoridad educativa hoy se pone sobre la mesa”, fueron sus últimas palabras luego de que la ministra le ordenara que dejara de hablar.

Diferencias inocultables.

Las posiciones distintas entre las autoridades de la educación formaron parte del cóctel de debate durante la convocatoria de Muñoz a la Cámara de Senadores el martes 29 de setiembre, en una comparecencia que duró más de seis horas. “Solamente es posible la articulación a través de un marco común, que está en un proceso de discusión fundamentalmente política y fundamentalmente programática”, resaltó durante su intervención Juan Pedro Mir, director de Educación.

Antes la propuesta había sido mencionada por el senador nacionalista Jorge Larrañaga. “El programa del Frente Amplio refería al compromiso de construir un marco curricular común para la educación básica de 3 a 14 años. ¿Qué sucede con esa iniciativa? ¿No se aplicará?”, preguntó. Tras escuchar las respuestas de Muñoz, Netto y Filgueira, el senador dijo estar “tremendamente preocupado”.

“Yo advertí hoy que se piensa distinto, aparecen diferencias que son inocultables. La exposición del presidente Wilson Netto me dejó bastante sorprendido. Hay una aislación entre lo que piensa el Poder Ejecutivo, lo que piensa el Codicen y lo que ejecutan los desconcentrados. Hay diferencias tremendamente importantes”.

La falta de apoyo explícito de Netto al marco curricular común se suma a la molestia que generó en el Ministerio la actitud “pasiva” que tuvo el Codicen durante la ocupación de su sede por estudiantes de Secundaria durante cinco días.

En el gobierno consideran que esas diferencias también tienen un trasfondo originado bajo las sombras de Vázquez y del senador José Mujica. El Ministerio de Educación tiene una integración vazquista, liderado por Muñoz, del riñón histórico del presidente; Filgueira, del Partido Socialista; y Mir, miembro del Frente Líber Seregni. El Codicen, por otro lado, es conducido por Netto, cercano al Movimiento de Participación Popular y nombrado en ese cargo por Mujica en 2012.

Según señalaron fuentes del Poder Ejecutivo, la relación entre ambos organismos “comenzó con dificultades”, ya que Netto se enteró de que Filgueira había solicitado otros nombres para conducir el Codicen, previo al inicio de la nueva administración. Eso finalmente no sucedió, no debido a un pedido de Mujica a Vázquez, sino a una decisión personal del presidente, quien antes de asumir se reunió con una delegación del MPP y les manifestó su apoyo a Netto. Sin embargo, el pedido de Filgueira generó distancia entre ambos jerarcas.

