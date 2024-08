El Ministerio del Interior amplía la cantidad de cámaras de vigilancia y recurre a las del sector privado

Según las autoridades, la experiencia permitió una disminución de los delitos en esas zonas. No obstante, el uso de las imágenes en los juzgados ha generado controversia entre el Ministerio del Interior y el Poder Judicial. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia tienen en su poder un informe realizado por los jueces penales en el que se afirma que en la mayoría de los casos no se dispusieron procesamientos porque los fiscales no dedujeron acusación.

Los fiscales van a pedir conocer el Centro de Monitoreo para ver dónde están las cámaras, cómo funcionan y así saber cuál es exactamente el material que pueden conseguir, dijeron a Búsqueda fuentes del Ministerio Público.

Más de mil. ?

Con los buenos antecedentes en Ciudad Vieja, el Poder Ejecutivo puso cámaras en la zona comercial de la Unión (140 unidades), que se inauguraron el jueves 11, y está instalando en Paso Molino (180) y General Flores (201). Vecinos de Carrasco y del Parque Batlle se reunieron con el Ministerio del Interior para ampliar esa experiencia a sus barrios.

A su vez, las autoridades quieren aprovechar la “capacidad instalada” por el sector privado. El lunes 22 firmarán un convenio con Abitab para acceder a las imágenes de todas sus cámaras, relataron los informantes. El acuerdo implica que la Policía podrá ver en tiempo real las imágenes o acceder a ellas si captaron un delito.

Una vez que el acuerdo entre en vigencia, el Ministerio tendrá unas 1.500 cámaras distribuidas en toda la capital. Y el objetivo, según las autoridades, es seguir aumentando esa cobertura, ya sea con inversión pública o recurriendo al apoyo de privados.

Información Nacional

2014-09-18T00:00:00

2014-09-18T00:00:00