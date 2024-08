El Opus Dei, la captación de fieles y los “guantazos” ante las propuestas sexuales

Minutos después, tras el testimonio de una joven brasileña madre soltera de un niño, Echevarría instó a las mujeres a “defenderse” de quienes intenten aprovecharse de ellas. “Una persona que sin estar unida a vosotras en matrimonio les propone algo que va en contra de la ley de Dios no las quiere. El sexo es una cosa muy buena pero hay que usarlo para cuando el señor llama por intermedio del matrimonio”, resaltó, y recordó un consejo que San Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei en 1928, solía darle a las mujeres: “Cuanto estés de novia y te propone algo el novio ten preparados dos buenos guantazos para dárselos. Si te quiere de verdad volverá y si no vuelve es porque antes no te quería”.