El PIT-CNT demora la confrontación con el gobierno por los Consejos de Salarios

El presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, acompañó los afiches y los videos con una intensa participación pública, tanto en su cuenta personal de Facebook como consultado por diferentes medios de prensa. “Necesito de los partidos tradicionales, del bloque multicolor, que digan: ¿dentro de los Consejos de Salarios, se van a votar los aumentos generales de salario? Esto se responde con sí o no. Y, si no se responde, es que pueden bajar los salarios y las jubilaciones. Y estas son las alarmas que hay que prender”, dijo, por ejemplo, a Subrayado el martes 12 .

Molestia

La campaña impulsada generó tensiones dentro del PIT-CNT. El secretario general de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), Joselo López, expresó su discrepancia con la decisión de “involucrarse en la campaña electoral” en declaraciones a Radio Carve. Lo más “complicado”, dijo, es que no hubo una “decisión orgánica” de hacerlo; ni el Secretariado Ejecutivo ni la Mesa Representativa lo decidieron.

En paralelo, el PIT-CNT demoró una decisión que sí fue acordada por el Secretariado Ejecutivo la semana pasada. El miércoles 6, los dirigentes que integran ese órgano de dirección decidieron sacar una declaración en rechazo al proyecto enviado por el Ministerio de Trabajo al Parlamento para levantar las observaciones planteadas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a la ley uruguaya de negociación colectiva. El texto modifica aspectos del sistema actual que son claves para el PIT-CNT, partidario de que no haya ningún cambio a la ley.

Con el proyecto de ley enviado cae por ejemplo lo que se llama “ultractividad de los beneficios”, que determina que por principio general lo que se conquista en un convenio colectivo es por tiempo indeterminado, salvo que se especifique un plazo. Sin la ultractividad, cada beneficio alcanzado vence con el convenio y para mantenerlo los trabajadores deberían volver a negociarlo y acordarlo en el siguiente.

Hasta ayer, la declaración contra el proyecto de ley no se había concretado. Sí, en cambio, se hizo pública el domingo 10 una declaración del Secretariado Ejecutivo referente al golpe de Estado en Bolivia y a la liberación de Luiz Inacio Lula da Silva en Brasil.

El presidente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB), Fernando Ferreira, contó a Búsqueda que al ver que pasaban los días sin que hubiera movimiento plantearon su inquietud. Luego se redactó y se acordó un borrador, pero nunca se publicó. “No atribuyo intencionalidad, pero si hay algo que se decide hacer un miércoles y una semana después la declaración no aparece… No sé si se evita confrontar, si hay falta de voluntad política, o cuál es la situación. Lo concreto es que la declaración no está. Y me parece que quizás tenga que ver con los tiempos en los que estamos, en pleno proceso electoral”, dijo. Ferreira integra el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT y es uno de los principales referentes de la corriente En Lucha, que la FOEB lidera junto con Adeom y COFE.

La actitud que tomaron las corrientes mayoritarias, Articulación y el Partido Comunista, al desarrollar la campaña publicitaria y demorar la declaración contra el proyecto de ley, a juicio de Ferreira, van en contra de la “independencia de clase” establecida en el estatuto del PIT-CNT.

“Es claro el estatuto en cuanto a la independencia de clase y se ha sentido un poco manoseado, por decirlo lo más suave posible”, dijo.

La propuestas del Ministerio de Trabajo para atender las observaciones de la OIT ya habían sido motivo de discusión dentro del PIT-CNT en setiembre. La Mesa Representativa del 12 de ese mes aprobó una resolución que rechazaba los planteos de la Cámara de Industria y la Cámara de Comercio. El Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep) propuso agregar el siguiente texto: “Asimismo manifestamos nuestra discrepancia con la propuesta del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, respecto a las modificaciones a la ley de Negociación Colectiva”. El agregado fue rechazado por 17 votos a 15, debido principalmente a la posición que adoptaron las corrientes mayoritarias, el Partido Comunista y Articulación.

Consultado respecto a esa decisión, el PIT-CNT dijo que no convenía “tener 100 debates abiertos al mismo tiempo” y que en ese momento eligieron “confrontar con la visión más dura”, que era la de las cámaras empresariales (Búsqueda Nº 2038).

Información Nacional

2019-11-14T00:00:00

2019-11-14T00:00:00