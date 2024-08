El bullying puede “desencadenar” el suicidio de un menor, pero “difícilmente sea el motivo central” por el que se quita la vida

“Mi hijo es víctima de bullying”. “Profe, me están haciendo bullying, me están bullyineando”. Hoy parece que todo es bullying, en opinión del subdirector del Colegio Alemán, Juan Carlos Noya. “Todo el mundo entiende que cualquier agresión es bullying, como que se ha prostituido la palabra, y eso es bastante riesgoso, porque cuando todo es algo, termina por no ser nada”.