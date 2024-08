El “caballero de la derecha” administra la empresa Buquebus Catering en España

Según supo Búsqueda, eso no cayó bien en la sede judicial, al punto de que la jueza De los Santos libró un exhorto para que Calvo comparezca a declarar ante la Justicia uruguaya, dijeron fuentes vinculadas al caso. En caso de que el ejecutivo no venga existe la posibilidad de que la magistrada tome “otro tipo de medidas”, señalaron las fuentes. El testimonio de este empresario se considera “importante” para dilucidar varios aspectos del “caso Pluna“ que aún permanecen en las sombras.

Administrador.

De acuerdo con la consulta formulada en diciembre al registro “einforma” de España, Hernán Antonio Calvo Sánchez es el “administrador único” de la empresa “Buquebus Catering”, cuyo domicilio social está ubicado en “Gale Puerto. Estación Marítima”, en la ciudad de Ceuta, en España.

Según esa información registral, el objeto de la empresa es “la explotación, por cuenta propia o de terceros, de negocios de bares, restaurantes y todo lo relacionado con hostelería, así como servicios de catering en cualquier establecimiento, inclusive los servicios de fonda (servicio de cocina de un buque mercante)”.

De acuerdo con esa ficha, la compañía fue constituida el 22 de mayo de 2006 con un capital social de 3.100 euros. No constan en ese registro actividades internacionales de la empresa ni vínculos con entidades bancarias.

Además de ser el administrador único de la empresa Buquebus Catering, Calvo tiene participación en otras firmas, algunas de ellas también vinculadas a Buquebus.

Según la información registral, Calvo es también administrador único de las empresas Go Go Spain, Desarrollos Empresariales Cambados SL y Atomic Management SL y el administrador de la firmas Welt Investments S. XXI. SL, Go Go Andalucía Sociedad Limitada, Gestión Activa de Suelo y Residencial SL y Promotoras SL. A su vez es el consejero de la empresa Clínica Ciudad de Algeciras Sociedad Limitada y socio de la compañía Med Seaways España SL, que está en liquidación.

Una nota del portal Espectador.com publicada el 14 de abril de 2005 bajo el título “Buquebus sigue creciendo en Europa”, da cuenta del nacimiento de esta empresa.

“Hace más de un año que Buquebus instaló sus primeras oficinas en España, donde actualmente transporta 700.000 pasajeros al año y 120.000 vehículos, uniéndola con África. Para continuar con su expansión en el viejo continente, la empresa se asoció con el grupo Lauro Shipping, uno de los principales armadores italianos, líder en el mercado naviero de viajes cortos entre Italia y sus islas y entre Italia y África. Med Seaways es el nombre de la empresa producto de la asociación”, destaca la nota.

“El caballero de la derecha” se hizo conocido en Uruguay luego de haber levantado la mano en el remate de los aviones de Pluna. Para participar de la subasta se presentó como Antonio Sánchez, aunque más tarde se supo que en realidad se llamaba Hernán Antonio Calvo Sánchez y que habitualmente utilizaba el nombre de Hernán Calvo. El ejecutivo participó del almuerzo en el restaurante Lindolfo que fotografió el diario “El Observador” con el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, su asesor Gabriel Papa, el empresario López Mena y su hijo Juan Patricio. A su vez, Calvo se reunió en oficinas de Buquebus en el puerto con López Mena, el presidente del Banco República, Fernando Calloia, y el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero (Búsqueda Nº 1.686).

Contratapa

