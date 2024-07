El cantante Roger Waters es un “agitador político racista” y la intendencia se equivocó al declararlo ciudadano ilustre

—Me parece un error porque es un ciudadano que no actúa simplemente como artista. Sin dudas es un músico de una enorme popularidad, pero el hecho es que se ha transformado en un agitador político racista. Esa mezcolanza que hace de la imagen del cerdo que usa en algunos de sus recitales asociándola al tema judío hace que reaparezca el abominable judensau, que era la iconografía clásica del antisemitismo medieval. Eso es lamentable. Es lamentable que se declare ilustre a alguien que tiene una militancia fundamentalmente racista y, además, ignorándolo todo: menciona hasta a los charrúas y no tiene la menor idea de lo que está hablando. Es un gran músico que desgraciadamente ha devenido en un agitador político y eso no se puede ignorar a la hora de darle un reconocimiento oficial.