El comando de campaña de Jorge Larrañaga celebra que las encuestadoras y Vázquez lo ubiquen como “el desafiante”

“Hoy lo más probable es una segunda vuelta Larrañaga-Vázquez, en la que Vázquez arranca adelante, pero no es una fija. Sea cual sea el resultado, esas cosas, como siempre, no ‘suceden’. Se construyen”, dijo leyendo una presentación gráfica ante más de 600 dirigentes y militantes de Futuro Nacional, el sector que impulsa la candidatura del senador blanco Jorge Larrañaga .

El mensaje, con los números fríos de las encuestas, vino a confirmar un estado de ánimo favorable con respecto a la ventaja en la interna, pero además instaló entre los presentes la sensación de que la lucha electoral por la Presidencia ya comienza a perfilarse entre dos candidatos: Jorge Larrañaga y Tabaré Vázquez . Al menos esa fue una de las primeras y principales conclusiones que analizaron desde el comando de campaña de Larrañaga ni bien terminó el encuentro de unas 300 agrupaciones de todo Uruguay en el Radisson. Y si algo faltaba para sostener esta tesis, el propio precandidato frentista y ex presidente se encargó de alimentarla horas después. El mismo sábado 25, pero ya sobre la noche, Vázquez habló en un acto en el balneario San Luis (ver nota en página 4) y eligió a Larrañaga como blanco para algunos dardos. “Por ahí alguno salió a recorrer el mundo para ver si podía aprender algo”, dijo mientras hablaba sobre la educación y en evidente alusión al viaje que el precandidato blanco y un grupo de técnicos realizó el año pasado a Finlandia para observar in situ su modelo educativo.

El entorno de Larrañaga celebró la referencia de Vázquez. “Lo ubicó como el rival a vencer, como el desafiante. Y además dice que quiere hacer una campaña ‘por lo alto’ y enseguida empezó a pegar y al que le pega es a Larrañaga”, comentaron a Búsqueda fuentes del comando de campaña. El politólogo González también afirmó en el Radisson que “el desafiante” es Larrañaga. El precandidato nacionalista recogió de inmediato el guante que tiró el ex presidente. El domingo 26 escribió una columna en su sitio web bajo el título “La educación según Vázquez”. “Sí. Fuimos (a Finlandia). Y vimos cómo se hace en los países que funcionan, hasta promovimos la posibilidad de cooperación con ellos, porque queremos la excelencia para nuestro Uruguay. ¿O cree Vázquez que no se puede aprender afuera? ¿O usted, en su profesión, no aprendió en el exterior?”, escribió Larrañaga. “Le recordaría que José Pedro Varela se inspiró para su reforma en el sistema educativo de Massachusetts o el propio Sarmiento en Argentina, que viajó a Europa y Estados Unidos influenciado por la obra de Horace Mann. O que Batlle y Ordóñez se inspiró en lo que vio en Europa para promover reformas aquí”, argumentó y siguió: “En educación tenemos una década perdida. Los que creen que lo saben todo se equivocan. La humildad pasa por reconocer que hay problemas y aprender de las soluciones que funcionan en otros lados”.

Discurso sincronizado.

El encuentro de Futuro Nacional en el Radisson sirvió tanto para hacer un balance de la primera etapa de la campaña en el 2013 como para proyectarse al año electoral que comienza.

Una gran mesa rectangular, con helechos verdes en el medio, rodeada de micrófonos individuales para los principales dirigentes de cada departamento y pantallas gigantes fueron parte de una puesta en escena inusual en actos de campaña locales. “La idea es que fuera bien profesional, porque ese es el concepto que queremos transmitir: la profesionalización en todo, ese es el estilo que queremos para gobernar”, explicó a Búsqueda Carlos Camy, uno de los jefes de campaña de Larrañaga.

Además de las presentaciones de los politólogos, durante el encuentro se proyectaron videos que resumieron las actividades en el 2013 y las distintas incorporaciones al sector. Después hubo un espacio para los oradores. El senador Carlos Moreira, por ejemplo, hizo una puesta a punto sobre el caso Pluna, un tema que tenía pendiente la anunciada ampliación de la denuncia judicial para que el ex presidente Vázquez y el actual vicepresidente Danilo Astori sean investigados. Sin embargo, si bien la trama de la aerolínea y sus consecuencias dominó buena parte del discurso de Larrañaga, no se tomó una resolución al respecto: todavía no hay una decisión formal para pedir ampliar la denuncia.

Antes del cierre de Larrañaga hablaron los senadores Francisco Gallinal y Eber Da Rosa. Los dos coincidieron en un punto: la “madurez” y “experiencia” del líder de Alianza Nacional. “No tiene la irresponsabilidad juvenil de creer que todo es fácil, que todo se soluciona”, expresó Da Rosa. “Llega en su mejor momento político”, acotó Gallinal.

El discurso de Larrañaga se extendió por casi una hora y fue también novedoso en su presentación. Cada uno de los conceptos fuertes de su alocución —por momentos leída, por momentos improvisada— era reforzado con palabras o frases en una pantalla. “Tenemos un crecimiento desordenado”, decía Larrañaga. “Crecimiento sin orden”, se leía en la pantalla. “Nuestros vecinos se encierran en su casa, con miedo”, afirmaba el precandidato mientras en el monitor se estampaba un “inseguridad”. “Esto de ordenarse a través de un aparatito lleva su tiempo”, se quejó en un momento.

La educación fue un tema ineludible en el discurso sincronizado de Larrañaga. “Venimos hace tiempo presentando proyectos sobre los problemas que más les quitan el sueño a los uruguayos. No hay futuro si no hay una revolución en la educación”, dijo, y recordó su propuesta de llegar a 500 escuelas de tiempo completo. También se refirió a temas medioambientales y le envió un mensaje al presidente José Mujica con respecto a la minera Aratirí. “No hay lugar para apuros, para fórmulas urgentísimas de aprobación del contrato con Aratirí, que está sin licencia ambiental. (...) Esta generación no tiene derecho a imponer un proyecto que puede afectar generaciones venideras. Que no se apuren como con Pluna”, reclamó. El cierre tuvo impronta wilsonista. La imagen de Wilson Ferreira Aldunate se proyectó por detrás de Larrañaga en la pantalla gigante y el precandidato anunció el gran acto central de la campaña para el 15 de marzo— aniversario de la muerte del caudillo blanco— en la explanada municipal que lo homenajea con un monumento.

