El día que Artigas habrá sido negro

Pero el romanticismo que, incansable, revolotea en muchas mentes nerviosas, llevó a rechazar estos orígenes blancos y coloniales en nuestros libertadores. El primer paso fue resaltar el intenso contacto de los niños José, José y Simón con los sirvientes de sus familias y su fuerte solidaridad e identificación con la situación de esa gente. Artigas, San Martín y Bolívar seguían siendo blancos y de origen europeo, pero su mente y su corazón se habían mestizado.

Poco a poco, ese proceso de manipulación llevó a varios escritores a sostener que algunos héroes tenían antecesores indígenas. Si el pasado del personaje era un poco desconocido, resultó fácil “encontrarle” una abuela aborigen, como es el ejemplo de Perón. En Argentina se han escrito muchos libros que sostienen que los héroes nacionales simpáticos tenían raíces indígenas (Rivadavia, Perón, San Martín, Yrigoyen, etcétera). Los antipáticos, por el contrario, eran europeos de pura cepa. Hace unas semanas, el mundo pudo ver un retrato “del verdadero rostro de Simón Bolívar”. No era tan parecido a Chávez como algunos temían, pero sí mostraba inequívocos rasgos indígenas. De vasco, ni la boina.

El leitmotiv de esta antojada metamorfosis de algunos héroes latinoamericanos es el de alejar a estos personajes del odiado universo de la Corona y la Colonia, asociándolos con el universo autóctono, considerado bueno por definición. En otras palabras: se trata de aborigenizar a los héroes. Este proceso responde al mismo principio que lleva a miles y miles de personas apenas bajadas de los barcos, con apellidos croatas, genoveses, catalanes, rusos y sajones, a repudiar “todo lo que nos hicieron los españoles a partir de Colón”. La identificación con un determinado objeto puede llevar a esos extremos de incalculable tontería e infantilismo.

No tengo duda alguna, pues con lo que he visto me es más que suficiente para estar seguro de ello, de que un día Artigas habrá sido negro (o entonces mulato, resultado de las escapadas de algún abuelo suyo por la cocina de la estancia). Ya no bastará con que su sombra, llamada Ansina, era negra: será necesario que también Artigas lo haya sido, por lo menos en un gran porcentaje. La enorme nariz que le dibujaban a don José, dirán los defensores de esa nueva teoría, era impuesta por la censura de la época. Puede parecer un argumento sin pie ni cabeza pero no desentonaría lo más mínimo con la larguísima colección de cosas sin pie ni cabeza (ni brazos ni nariz ni pulmones ni nada de nada) que se dicen a diario sobre los tópicos más variados.

(*) El autor es doctor en Historia y escritor

2012-08-30T00:00:00

