El diputado colorado Daniel Bianchi apoyará la candidatura del blanco Carlos Moreira en Colonia y genera nuevos problemas en su partido

Esta acción de Bianchi no cayó bien en Vamos Uruguay y en su líder, Pedro Bordaberry, dijeron fuentes del sector. Bordaberry ha impulsado que se presente la máxima cantidad de candidatos colorados en todo el país.

Bianchi —que renunció a su cargo como convencional nacional colorado— defendió el acuerdo. Explicó que no participará en ninguna instancia en la departamental, pero señaló que sus “votantes” le hicieron saber que quieren votar por Moreira. “Y el votante que quiera votar a un colorado lo podrá hacer apoyando a (Edgardo) Rostán”, afirmó. “No voy a dejar de ser colorado”, sostuvo, y aclaró que el acuerdo de su grupo con Moreira no es solo para apoyar, sino también “coparticipar en el gobierno” en caso que el dirigente blanco gane las elecciones.

Este no es el primer caso en el que se da un apoyo de colorados a blancos. El dirigente de Vamos Uruguay José Pedro Delgado anunció a fines del año pasado que trabajará por la candidatura del senador blanco Carlos Enciso, que peleará por otros cinco años más al frente de la comuna de Florida. Su situación será analizada por la Comisión de Ética y Conducta Política.

En San José, la Triple 15 colorada encabezada por Francisco Zunino volverá a apoyar por tercera vez a un candidato blanco, en este caso José Luis Falero. En 2010, hacer esto le valió a Zunino ser sancionado por la Convención Nacional colorada.

Luego está el caso de Maldonado, donde hace pocas semanas, militantes colorados adhirieron a la candidatura de Enrique Antía del Partido Nacional.

Cruzada libertadora.

Las expectativas que blancos y colorados tenían en el Partido de la Concertación en Montevideo parecen ir desinflándose aun antes de que los focos apunten de lleno a la campaña municipal. “Es notorio que tuvo un arranque complejo”, admitió el senador nacionalista Luis Lacalle Pou en una entrevista con el programa “Claves Políticas”. El ex candidato a presidente se refería más que nada a la sorpresiva baja del colorado Ney Castillo, que a fines de enero se autoexcluyó como postulante por la falta de apoyo de su partido. “Eso afecta”, dijo el senador blanco.

Pero los tropezones en la “pata colorada” de la Concertación continúan. A los dirigentes blancos no les cayeron nada bien las declaraciones del candidato colorado Ricardo Rachetti sobre su competidora frenteamplista Lucía Topolansky. “A Topolansky no le importa la basura porque no sé si baña”, dijo Rachetti según publicó el diario “El Observador” el miércoles 25 de febrero. A los pocos minutos de que sus dichos se filtraran en la prensa, los blancos se llamaban entre ellos para descargar su molestia. “Nos está matando, votamos todos juntos bajo el mismo lema, esto nos saca votos”, comentó a Búsqueda un alto dirigente del Partido Nacional.

La salida de tono del candidato colorado también evidenció fisuras en la interna de la Concertación. El candidato independiente Edgardo Novick fue muy rápido para distanciarse de su compañero de partido. “Rechazamos los dichos del Dr. Rachetti sobre la Sra. Topolansky que acaba de publicar ‘El Observador’. Se confronta con ideas, no de esa manera”, escribió en su cuenta de Twitter al rato de que se publicara la noticia. Rachetti lamentó ese rápido demarque de Novick. “Creo que de repente hubiera ameritado una llamada antes, cada uno tiene su estilo, sabe adónde quiere llegar. Me llama la atención que no me haya llamado”, dijo en el programa “Suena Tremendo”. “Lo dije con otro sentido y otro alcance, a los solos efectos de decir que eso no se debe decir”, explicó en ese programa.

El candidato blanco Álvaro Garcé tampoco quiso quedar atado a Rachetti. “Vamos a seguir con una campaña de ideas, de debate. De nosotros no va a haber ni media alusión personal”, declaró.

Rachetti, que arrancó más tarde la campaña, comenzó en las últimas semanas con la recorrida por distintos barrios de Montevideo. “Acá estamos en esta cruzada libertadora”, dijo un militante colorado cuando en la noche del viernes 27 presentó a Rachetti en el Expreso Pocitos.

Rachetti defendió el Partido de la Concertación y aseguró que eso no les “quita identidad” a los colorados. “Soy colorado y tenemos que convocar para que vengan a votar al Partido Colorado” en la Concertación, dijo. “No sé si vamos a logra el objetivo de ganar, pero que vamos dejar todo, no tengan ninguna duda”, afirmó.

2015-03-05T00:00:00

