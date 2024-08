El fiscal Pacheco rechazó la defensa de Sendic y negó que el delito de abuso de funciones sea un “cajón de sastre”

Tras investigar las irregularidades denunciadas por la oposición en la gestión de Ancap , la jueza Beatriz Larrieu y el fiscal Luis Pacheco no arribaron a las mismas conclusiones, pero sí coincidieron en un punto: la responsabilidad del expresidente del ente y posterior vicepresidente de la República Raúl Sendic .

El lunes 16, Pacheco envió al Juzgado su respuesta a los alegatos de la defensa. En el escrito, que fue incorporado al expediente y al que accedió Búsqueda , el fiscal defendió el abuso de funciones y afirmó que el ex vicepresidente no ofreció ninguna explicación “coherente” sobre sus gastos con la tarjeta de crédito.

“Obviamente, la redacción es amplia, pero —naturalmente— la ley no puede prever la infinidad de actos arbitrarios que un funcionario público puede cometer u ordenar en perjuicio de la administración”, señaló. Lo comparó con la figura delictiva del hurto, que castiga a quien “se apodera de cosa ajena mueble”: en ese caso, “no puede exigirse que el legislador castigue al que se apodere de ‘una bicicleta’, de ‘dinero’, de un ‘televisor’, pues la casuística sería infinita”, razonó el fiscal.

La expresión “en los casos no previstos por la ley” —que se usa en la redacción del delito— no debe ser interpretada como que la figura es un “‘cajón de sastre’, que habilita a castigar cualquier hecho no expresamente previsto”, añadió. Solo implica que si la conducta encuadra en otro delito, debe priorizarse ese antes que el abuso de funciones, afirmó Pacheco.

El fiscal había pedido procesar al ex vicepresidente por abuso de funciones en dos negocios: el contrato sin licitación de la empresa Trafigura, y el acuerdo con Exor para que diseñe un mecanismo para cancelar una deuda con la petrolera venezolana Pdvsa. Sin embargo, la jueza solo accedió a procesarlo por su intervención en las negociaciones con la financiera.

Los abogados de Sendic defendieron que “lo u´nico” que hizo Sendic fue facultar, de forma verbal, la intervención de Exor en las negociaciones, que no recibió en forma “clandestina” a ningún representante de la financiera y que las gestiones con Pdvsa eran informadas “al mismísimo Ministerio de Economía y Finanzas”.

Pacheco rechazó esta defensa. A su juicio, quedó acreditado que el entonces presidente de Ancap “mantuvo conversaciones con representantes de Exor, a quienes autorizó” a iniciar gestiones ante Pdvsa, “sin consultar al resto de los integrantes del Directorio o a los Servicios Jurídicos, a sabiendas de que la intervención de dicha empresa privada internacional podría generar derecho a legítimos reclamos, como efectivamente aconteció”.

Incumplimiento flagrante.

En relación con el uso de las tarjetas corporativas de Ancap —una información divulgada por Búsqueda en junio de 2017—, los defensores del ex vicepresidente dijeron que “muchos de los gastos cuestionados fueron por compras inherentes a la función” y que en otros casos “se efectuaron los reembolsos correspondientes”. Eso se demostrará —aseguraron— una vez que culmine la investigación administrativa iniciada en Ancap. Cuestionaron a su vez que la Fiscalía no detallara precisamente la totalidad de los gastos presuntamente ilegales e insistieron en que fue el propio Sendic el que estableció un reglamento para el debido uso de las tarjetas corporativas.

El fiscal discrepó. El ex vicepresidente “incumplió flagrantemente” la reglamentación sobre el uso de las tarjetas y utilizó el plástico “para fines no previstos”. “No es lógico” exigir la especificación de cada uno de los gastos irregulares que se imputan, “pues se trata de cientos” de compras, sostuvo Pacheco. “Basta probar —como se hizo— que la mayoría de ellos no fueron debidamente justificados”.

Pacheco agregó que “considerando la naturaleza, la cantidad y la cuantía de los gastos y los rubros de los comercios en los que se utilizó la tarjeta, surgen serias e inequívocas presunciones de que los gastos no pudieron obedecer en todos los casos a imprevistos ‘en las misiones de trabajo’”. Además, no hay “explicaciones coherentes” por parte de Sendic respecto al “origen y motivo de los gastos”.

El escrito menciona que la Junta de Transparencia y Ética Pública, en “un minucioso y detallado informe”, concluyó “categóricamente” que el exjerarca hizo un uso indebido de las tarjetas.

El hecho de que fuera el propio Sendic quien impulsara la aprobación de un procedimiento de uso de las tarjetas, “no enerva en absoluto su responsabilidad; al contrario, la refuerza, pues precisamente debía ser el presidente quien cumpliera en primerísimo lugar y estrictamente con la reglamentación aprobada, y no lo hizo”.

Por otra parte, Pacheco señaló que si bien la defensa alegó que está en trámite una investigación administrativa respecto al extravío de documentación que respaldaría los gastos de Sendic, a su juicio el objeto de la indagatoria en Ancap es más genérico. El fiscal señaló que la actual presidenta del ente, Marta Jara, declaró a la prensa que la investigación en trámite “tiene que ver con que se detectó una no sistematización del registro” de comprobantes de gastos, y “específicamente expresó que desconoce cualquier eventual pérdida o extravío de documentación aportada por Sendic”.

Ahora, la jueza Larrieu deberá evaluar la defensa del ex vicepresidente y la réplica de la Fiscalía para determinar si mantiene el procesamiento. En caso de que eso ocurra, deberá elevar el expediente a un tribunal de apelaciones. La magistrada también debe expedirse sobre la apelación de Pacheco contra su decisión de exonerar a ocho exjerarcas de Ancap sobre quienes había solicitado el procesamiento.

Información Nacional

2018-07-19T00:00:00

