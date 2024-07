El gobierno de Vázquez desecha la estrategia adoptada por el de Mujica para el juicio con la tabacalera Philip Morris

Nueva York (Pablo Fernández, enviado). Gotham no es solo la ciudad ficticia en la que vive el superhéroe Batman. También era un pueblo del condado de Nottinghamshire en la Inglaterra del siglo XIII. En esa época se creía que la locura era contagiosa y por eso los habitantes de esa localidad decidieron hacerse pasar por enfermos mentales ante el temor de perder sus tierras. La estrategia buscaba evitar que el reinado de Juan I construyera un camino que atravesara el poblado. Esta metáfora fue elegida por el escritor estadounidense Washington Irving para describir la locura y estupidez que se palpaba en Nueva York a comienzos del siglo XIX, y así la ciudad estadounidense ganó el apodo de Gotham City.

Esa locura y aceleración de la vida cotidiana no se limitó a la “gran manzana” para el presidente uruguayo Tabaré Vázquez . A su entender se extendió e incrementó. “El mundo se parece demasiado a un manicomio administrado por sus propios pacientes”, dijo el martes 29 en su discurso de la 70º Asamblea de las Naciones Unidas (ONU).

Vázquez no solo llegó a Nueva York para participar de la asamblea de la ONU. También para promocionar a Uruguay como un destino atractivo y seguro para invertir, y pedir apoyo político en la contienda que Uruguay está enfrentando con la multinacional tabacalera Philip Morris .

“Esto es lo que está sufriendo Uruguay. Una poderosa empresa tabacalera internacional que voy a decir solo las iniciales para no lesionar ninguna sensibilidad, Philip Morris, ha hecho una demanda internacional contra Uruguay por aplicar el marco del control del tabaquismo de la Organización Mundial de la Salud”, enfatizó y recibió los aplausos de aprobación de toda la asamblea.

Vázquez dijo que la tabacalera eligió a Uruguay por ser un pequeño país y como forma de enviar un mensaje internacional. “Quizás sea no solo para castigar a Uruguay sino para que otros países del mundo no sigan el camino uruguayo para luchar contra el tabaco y darle más calidad de vida a su gente”, opinó.

“A fondo”.

La contienda con la tabacalera se inició en el primer mandato de Vázquez. El gobierno de José Mujica mantuvo el trabajo pero con otra estrategia. Esto no fue bien recibido por el actual presidente en su momento, comentaron a Búsqueda fuentes del entorno de Vázquez.

Incluso jerarcas de la nueva administración se molestaron con las autoridades salientes porque consideran que “encajonaron el juicio” y no le pusieron la “especial atención que merece”, dijo a Búsqueda un alto jerarca del Poder Ejecutivo actual.

Pero ahora la nueva administración de Vázquez está dispuesta a “ir a fondo”: para eso el presidente de la República, reunido con sus asesores, decidió desechar la estrategia planteada en el gobierno de Mujica y poner el foco en los temas sanitarios.

Esta decisión ya había sido trasmitida por Vázquez al entonces presidente Mujica en un encuentro que mantuvieron el 5 de mayo del 2014. Así fue anunciado el martes 29 en Nueva York por el actual mandatario en una conferencia de prensa que ofreció a los periodistas uruguayos durante casi 50 minutos.

Antes el foco estaba puesto en el plano comercial y mercantil. Pero para Vázquez esa es una estrategia errónea. Y por eso decidió volver a la inicial: “defender el derecho a la vida y a la salud” y argumentar que las medidas adoptadas en el combate contra el tabaco tienen ese objetivo.

El presidente explicó que la tabacalera alega aspectos mercantiles, ya que hay un tratado de protección bilateral con Suiza. Pero recordó que la Constitución uruguaya establece como uno de sus principios fundamentales que los gobernantes deben garantizar el derecho a la vida y a la salud.

“Creemos que esta contienda internacional debe dirimirse en el derecho de todos los ciudadanos a la salud, a la vida. Y si hay un agente que pueda afectar la salud de los ciudadanos, el primer deber del gobierno es proteger a sus ciudadanos. Cuidar su salud, es informar de los daños, y educar. Ese es el encare que hace Uruguay”, explicó.

La administración de Mujica inició el camino de regular el consumo de marihuana. Vázquez no evadió hacer una mención sobre ello, pero también marcó su impronta acerca del tema. Recordó que Uruguay está trabajando en la regulación del mercado de otras drogas como el alcohol y la marihuana. En ese momento pidió permiso para “pasar un aviso”.

“No hay que consumir drogas. El organismo no las necesita, salvo las que indiquen los médicos. Pero no hay que consumir drogas, no hay que consumirlas”, enfatizó el mandatario.

La representación uruguaya para el juicio será comandada por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma. Tras el nuevo encare Vázquez dijo que están “muy entusiasmados y esperanzados” en obtener un resultado favorable.

Por una mujer.

La delegación uruguaya da por hecho que el país ingresará al Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente. La votación se realizará a mediados de octubre. El cierre del discurso de Vázquez fue dedicado a ese punto. “Queremos aportar nuestros valores, compromisos y tareas como miembros no permanentes del Consejo de Seguridad durante el período 2016-2017. Confiamos en el apoyo de ustedes para dar testimonio de ello y no los defraudaremos”, prometió.

En la conferencia de prensa adelantó que la persona que representará la delegación “seguramente va a ser un profesional de carrera dentro de los cuadros que integran el Ministerio de relaciones Exteriores”.

A su vez, el canciller Rodolfo Nin Novoa recordó que el próximo año cambia el secretario general de las Naciones Unidas y adelantó que Uruguay se inclinará por apoyar a una mujer para ocupar ese puesto. “Uruguay tiene un papel muy importante para jugar. La postura se basa en tres principios: en el de la transparencia, en el de la rotación regional y en el de las cuestiones de género. Hace 70 años que las Naciones Unidas fueron creadas y siempre ha habido un secretario general. Uruguay es de la idea que tiene que haber una secretaria general”, dijo.

Seduciendo empresarios.

El tráfico en las calles de Nueva York ya no sorprende a nadie. Pero su estado de agitación puede agravarse si el presidente estadounidense, Barack Obama, la delegación china y el presidente ruso, Vladimir Putin, coinciden en esa ciudad en un mismo día, como ocurrió al iniciarse esta semana. Más aún si el presidente de Cuba, Raúl Castro, llega a la ciudad para participar por primera vez en la historia de una asamblea de ONU. Y si a todo eso se le agrega la presencia del papa Francisco con una multitud intentando lograr una foto cuando se pasea por las avenidas, el resultado es caótico.

Tomar taxis resultaba imposible. Podía demorar hasta 30 minutos avanzar tres kilómetros. Los controles de seguridad eran estrictos y la presencia policial se veía cuadra por cuadra.

En ese marco fue que llegó la delegación uruguaya. El presidente Vázquez arribó acompañado de los ministros de Relaciones Exteriores, Nin Novoa, y de Economía, Danilo Astori. Los tres viajaron con sus respectivas parejas. También lo hizo el asesor personal del mandatario uruguayo Juan Salgado y el embajador uruguayo en Cuba, Ariel Bergamino.

La comitiva se instaló en el Hotel San Carlos, a pocas cuadras de la sede de la ONU. La locación estaba repleta de argentinos que en algún momento confundieron al ministro Astori con el presidente Vázquez. “Presidente, déjeme saludarlo que siempre lo vemos por la tele”, le dijo una señora, luciendo la remera de la selección de rugby argentina. “No, no. El presidente está descansando arriba, yo soy el ministro de Economía”, dijo y agradeció las felicitaciones.

La agenda oficial no manejó la posibilidad de una reunión bilateral entre Vázquez y Obama. Sin embargo, previo al viaje, desde el Poder Ejecutivo se había manejado la posibilidad de un intercambio entre ambos mandatarios. En el marco de la Cumbre de las Américas en Panamá a comienzos de abril, los presidentes mantuvieron un contacto en el que el mandatario estadounidense agradeció a Uruguay por el apoyo para refugiar a ex presos de Guantánamo.

En esta oportunidad, Vázquez y Obama se vieron en la Cumbre de Operaciones de Mantenimiento de la Paz, pero no tuvieron oportunidad de diálogo por la apretada agenda del mandatario de Estados Unidos. A pesar de eso, luego de su ponencia en la Asamblea General, Obama se mantuvo en sala para escuchar algunas ponencias. Entre ellas, la del presidente uruguayo.

La delegación uruguaya aprovechó la instancia para iniciar una serie de contactos con empresarios y gobiernos con el objetivo de atraer nuevas inversiones al país. Así lo hizo con el presidente de Egipto, quien planteó la intención de conformar un equipo de trabajo para ampliar el intercambio comercial.

En la Americas Society and Council of the Americas —que es una influyente organización empresarial norteamericana— la comitiva uruguaya hizo una presentación del país y recibió la decisión expresa de cuatro firmas de concretar inversiones en Uruguay a corto plazo.

La agenda de Vázquez para captar inversiones continuará a principios de noviembre, cuando viaje a Francia y Japón. Para los primeros meses del 2016 también está previsto un viaje a China, Alemania e India. A su vez la Cancillería trabaja en contactos con otros países europeos y africanos que aún no han concretado negocios con Uruguay.

