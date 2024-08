El gobierno mantiene el “rumbo” defendido por Astori pero con más poder a la OPP y la “marca” de Mujica

En conferencia de prensa después de esa reunión, el ministro de Economía, Fernando Lorenzo, destacó la “ratificación expresa” del presidente Mujica y el Consejo de Ministros a la “estabilidad y previsibilidad que ha dado y seguirá dando la política fiscal” como el “ancla fundamental del programa macroeconómico”.

En la misma conferencia, Frugoni afirmó que el aumento presupuestal es para “seguir apuntalando” el logro de las metas trazadas por la administración.

Lorenzo quedó satisfecho con la negociación del proyecto presupuestal. En lo previo en el MEF se temía que la postura de la OPP hiciera elevar el gasto más allá de lo que había sido identificado como el “espacio fiscal” disponible, según supo Búsqueda.

También en la OPP celebraron el resultado de la discusión —que, de todos modos, continuará hoy jueves 14 para ajustar algunos aspectos— porque entienden que, por un lado, ese organismo adquirió un rol “más protagónico” y en pie de igualdad con el MEF para la definición presupuestal por primera vez en los gobiernos del Frente Amplio. “Ahora no hay un solo cuchillo para repartir la torta”, graficaron a Búsqueda fuentes de la Presidencia.

Por otra parte, la asignación de gasto adicional refuerza programas —como los planes Juntos y Uruguay Crece Contigo, y el que apoya la reactivación de empresas por parte de sus ex trabajadores— que serán una “marca en el orillo” en el sentido de la orientación que le quiere dar Mujica a su gobierno, agregaron.

Según cifras publicadas el martes 12 por el diario oficialista “La República” y que fuentes gubernamentales consultadas por Búsqueda ratificaron en líneas generales, la mitad de los U$S 140 millones de gasto adicional se destinará al área de la salud, la seguridad, a estímulos productivos y a cubrir el aporte del país a un fondo de convergencia estructural del Mercosur. La otra mitad se repartirá entre la enseñanza (unos U$S 32 millones) y en políticas sociales (aproximadamente U$S 35 millones).

Los tironeos internos en el gobierno son vistos con preocupación por algunos analistas.

“La experiencia argentina reciente muestra que la fragmentación de la conducción en tiempos turbulentos estimula la pérdida de credibilidad sobre la política económica”, escribió el economista y socio de la consultora CPA/Ferrere Gabriel Oddone en una columna que publicará en su blog.

Portada

2012-06-14T00:00:00

2012-06-14T00:00:00