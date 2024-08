El golpe de Estado de 1973: una economía en crisis y plagada de distorsiones que tendría un duradero giro liberalizador

Un documento de trabajo del Fondo Monetario Internacional (FMI) publicado en los años 90 —Liberalization and financial crisis in Uruguay 1974-1987— describió la problemática de entonces de manera estructural. “Desde principios de la década de 1950 y por más de 20 años los formuladores de políticas recurrieron a la sustitución de importaciones y controles de amplio alcance sobre los bienes y mercados financieros nacionales, lo que se reflejó en aranceles elevados, otras barreras comerciales, tasas de interés negativas en términos reales y amplias distorsiones de precios. Esos años se caracterizaron por un crecimiento del PIB real muy bajo y en desaceleración, tasas de inflación altas” y “volátiles”, así como un “bajo nivel de ahorro interno, crisis recurrentes de la balanza de pagos, déficits fiscales crecientes” y elevado desempleo.