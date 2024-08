El hombre que volvió al futuro

Como si fuera un personaje de sus propios relatos, Ray Bradbury pensaba que en los viajes espaciales estaba la clave para conseguir la inmortalidad, y por eso decía que había que colonizar otros mundos. “Me enterrarán en Marte, en el cráter Chicago Abyss. Dejé instrucciones para eso a mi familia. Seré el primer muerto en Marte, aunque no tengo ninguna intención de morir pronto. ¡Llegaré a los 100!”, había dicho a los 87 años en entrevista con “Le Monde”. Pero el escritor, uno de los mayores creadores de la literatura de ciencia ficción y fantástica norteamericana, no llegó a los 100 años. Y por ahora no será sepultado en Marte. Ayer, miércoles 6, murió a los 91 años en Los Angeles, convencido de que algún día sus libros se leerían en el planeta rojo, algo que se acerca bastante a la idea de inmortalidad.

También en ese prólogo cuenta sobre su vida de lector ávido y pobre en época de la Depresión norteamericana. Por falta de dinero nunca pudo cursar estudios universitarios, pero sí visitaba bibliotecas y elaboró sus narraciones en máquinas de escribir que funcionaban con monedas de 10 centavos.

Junto con “Fahrenheit 451”, la obra más célebre de Bradbury es “Crónicas marcianas” (1950), ambas pertenecientes a la literatura de ciencia ficción. Las crónicas siguen las expediciones que, desde 1999 hasta 2026, Estados Unidos envía a Marte para conquistar el planeta. En cada expedición va aumentando el número de tripulantes y el armamento. Cualquier relación con la política exterior norteamericana no es pura casualidad, porque más que de Marte, Bradbury escribe sobre el racismo, la guerra y la destrucción, y lo hace a través de relatos llenos de misterio, emotividad y belleza.

“Al entrar en la atmósfera marciana el cohete redujo matemáticamente la velocidad. Era todavía hermoso y fuerte. Había avanzado como un pálido Leviatán por las aguas de medianoche del espacio; había dejado atrás la luna antigua y se había lanzado a nadas sucesivas”, dice un fragmento de “La tercera expedición”, una de las crónicas más inquietantes del libro, en la que los tripulantes retroceden en el tiempo y se encuentran con sus familiares muertos.

Otros de sus famosos relatos aparecieron en “El hombre ilustrado” (1951), y hay que leer “La pradera” para revivir el instinto de aquel pequeño Bradbury “raro” que quería destruir a sus padres. Igual que sucedió con “Fahrenheit 451” y “Crónicas marcianas”, “El hombre ilustrado” tuvo una poco exitosa adaptación cinematográfica. Después se publicaron varias antologías de cuentos, en una larga lista que llega hasta 2005 con “El signo del gato” y que incluye “Las doradas manzanas del sol” y “Remedio para melancólicos”. Porque Bradbury no paró de escribir nunca (su última novela “Ahora y siempre” es de 2009), ni de estar actualizado sobre educación y tecnología, dos temas que le interesaban especialmente. “Se me han acercado japoneses para ponerme un walkman en las orejas y decirme: ‘Con Fahrenheit 451 usted inventó esto, señor Bradbury’. Mi respuesta ha sido: ‘No, gracias. Estamos rodeados de demasiados juguetes tecnológicos. Yo no traté de prever, sino de prevenir el futuro. No quise hablar de la censura sino de la educación que el mundo tanto necesita”, dijo en una entrevista con “Le Monde”.

Bradbury estuvo casado con Maggie, a quien conoció en una librería en 1946 y con quien tuvo cuatro hijos. “He tenido amantes, no es que sea mujeriego, pero cuando una mujer bella llama a mi puerta y me dice: ‘I love you’, ¿cómo puedo resistirme?”, dijo a los 87 años al recordar su romance con la actriz Bo Derek.

Ya se sabe que el escritor no inventó el futuro, aunque estuvo muy cerca. Por algo un asteroide lleva el nombre de “Bradbury 9766”. Y no es cuento, sino puro homenaje.

