El pedido de expulsión para Luis Almagro coloca al Frente Amplio en la encrucijada de volver a discutir qué hacer con Sendic

“Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”, escribió Mujica.

Mujica recordó una carta que “oportunamente” le envió a Almagro el 18 de noviembre de 2015. En la misiva le dijo que lo respaldó para que llegara a su cargo en la OEA, pero que los hechos le demostraron que “estaba equivocado”.

Para el expresidente “eso ya fue una rotura” que “nunca se cambió” y, de hecho, no volvieron a hablar desde ese momento. Además, “un militante tiene relaciones orgánicas y económicas con su partido y su sector. Tiene que hacer aportes y ese no es el caso de Almagro”, agregó. Por eso, para Mujica el excanciller “ya está afuera” del Frente Amplio y “no es necesario discutirlo”.

Asimismo, Mujica aseguró que su repudio a las intervenciones internacionales es “histórico” y no es negociable. Para el senador, “siempre buscan algún argumento para intervenir”. “Problemas de abastecimiento, derechos humanos, dictadura. Los motivos varían, pero los países siempre terminan peor de lo que estaban”, dijo. Y colocó como ejemplo lo que ocurrió en Afganistán, Libia, Irak y otros países. “Encima de todo, Venezuela tiene petróleo y eso siempre llama”, agregó.

El lunes 17 por la tarde el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio analizó la situación. En la fuerza oficialista la compleja realidad venezolana es un tema de crispación entre los sectores, pero Almagro los unió en la condena. “Rechazamos los dichos de Luis Almagro. Los mismos se alejan de los principios históricos de nuestra fuerza política sobre la defensa de la paz y la autodeterminación de los pueblos”, declaró el Frente en un comunicado.

Al día siguiente, el martes 18, Almagro retrucó de forma dura las críticas que recibió desde el oficialismo. El titular de la OEA dijo en entrevista con el programa Todo pasa de Océano FM que le preocupa que “la izquierda tenga esa dicotomía entre totalitarismo y democracia” y aseguró que de quienes “avalan formas dictatoriales” se siente “a una distancia sideral”.

“Defienden la tortura, a los torturadores, a los asesinos, los que violan los derechos de los presos políticos. No sean ridículos. No sean imbéciles”, afirmó.

La Cancillería puso paños fríos y a las incendiarias declaraciones de Almagro respondió con un comunicado enfatizando que la postura de Uruguay es la de no respaldar “jamás una intervención armada en ningún país de la región”.

Desde que Almagro comenzó a opinar sobre Venezuela, se fue gestando el divorcio con el Frente Amplio. Los desencuentros a lo largo de los últimos años han sido varios y el tenor de las acusaciones han ido en aumento hasta llegar al pedido de expulsión.

Cuando Almagro comenzó a tomar posición, el oficialismo decidió que el Tribunal de Conducta Política analizara si sus dichos van en contra de la ética de su partido. El organismo entregó su dictamen, pero el Plenario Nacional aún no lo trató. Según dijeron fuentes oficialistas a Búsqueda, sus conclusiones indican que Almagro no puede ser juzgado por sus dichos, ya que no actúa en representación de la fuerza política sino por su cargo como secretario general de la OEA.

De todos modos, la alternativa que manejan en filas comunistas es que en el próximo plenario previsto para el 13 de octubre se discuta la situación de Almagro y que el puntapié sea el fallo del Tribunal de Conducta Política.

Almagro no puede ser juzgado por sus dichos, ya que no actúa en representación de la fuerza política sino por su cargo como secretario general de la OEA, según el TCP.

Abierto el debate sobre este tema específico, se habilita el espacio para resolver qué hacer con Almagro teniendo en cuenta los episodios que ocurrieron después, hasta el último días atrás. Sin embargo, este camino puede traer nuevos dolores de cabeza en el Frente Amplio por un complejo tema que para muchos dirigentes aún está sin resolver: el caso del ex vicepresidente Raúl Sendic.

El Partido Comunista ha defendido que la mayor sanción para Sendic fue haber renunciado, pero desde el “ala astorista” se solicitó algún tipo de castigo para el ex vicepresidente y algunos dirigentes ven una oportunidad de retomar su caso.

La senadora Daniela Payssé de Asamblea Uruguay —sector que lidera Danilo Astori— dijo a la diaria el lunes 17 que le gustaría que el Plenario tome una postura en el caso de Almagro, pero que también lo haga en el resto de los informes que no llegaron a una resolución. “No estoy para ser selectiva con ningún caso en especial”, dijo.

Desde el entorno del presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, transmitieron a Búsqueda que “es imposible” tratar un dictamen sin que sean analizados todos los casos pendientes. Por lo que si los comunistas insisten en que el Plenario revise la situación de Almagro, se deberá debatir también los casos de Sendic, el senador Leonardo De León, el diputado Darío Pérez y una lista más amplia.

