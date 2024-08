El personal trainer del paquidermo y los “ojos y oídos” de Davrieux

“El gobierno está siempre en el día a día. Apretado, apagando incendios. Bueno, que haya un equipo de gente que no esté en el día a día. ¿Esa gente dónde tiene que estar? Planeamiento es el lugar ideal. Le llamás planificación, no le llamás planificación... me importa un pito cómo lo llamás”, dijo sobre el rol que a su juicio debe tener la OPP.

Davrieux, quien dirigió la oficina en las dos presidencias de Julio María Sanguinetti, opinó que el que esté al frente de la repartición debe ser de particular confianza y no un técnico. “Es preferible el señor (Enrique) Rubio, que no tiene la menor de las formaciones, al mejor de los planeadores. Si no tiene confianza con el doctor (Tabaré) Vázquez no sirve de nada”, argumentó en la entrevista, efectuada durante la primera administración frentista.