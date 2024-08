El presidente aspira a que nuevas autoridades mejoren la gestión de Ancap, porque el “problema” estaba en los directores oficialistas

En la historia de la humanidad no hay una sola persona que no se haya equivocado. Así piensa el presidente Tabaré Vázquez cuando analiza los aciertos en la gestión de su gobierno. Porque los seres humanos están “codificados genéticamente para el error”, según explicó el fin de semana en Paysandú durante el Consejo de Ministros abierto.

Eso no quiere decir, añadió después, que los errores no tengan consecuencias y la máxima autoridad es quien toma las decisiones finales. Cuando las cosas no salen bien, hay que ajustar las clavijas y por eso Vázquez decidió remover a todos los integrantes del Directorio de Ancap que representan al Frente Amplio.