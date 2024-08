El tobogán

La trama es atrapante. Si no en el primero, por lo menos ya en el segundo episodio el espectador sentirá la necesidad inaplazable de avanzar en la historia. Es obvio que este resorte es clave en los guionistas de series, pero no es menos cierto que no todos logran concitar ese interés, esa curiosidad casi malsana por saber qué es lo que va a ocurrir en el próximo capítulo. Se sabe también que solo con esto no alcanza: no se trata de que ocurran tonterías durante 30 o 40 minutos y en los 10 o 15 finales se tire un anzuelo para que uno quede enganchado para la próxima entrega. No ocurre esto con Bloodline, que, con algún altibajo en su transcurso, consigue igualmente ubicarse entre las mejores series televisivas que se han visto últimamente.