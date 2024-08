Elecciones en el SMU: entre la defensa de los logros gremiales y las críticas a una gestión “alineada” al gobierno frentista

Según los candidatos opositores, la “alineación” de Fosalba con el gobierno es “evidente” y se observa el “desgaste” tras años de ejercicio del poder. Rodrigo Perna, de Médicos por el Cambio, se presenta como un candidato outsider y desde ahí se ubica para tirar sus dardos contra la conducción de Fosalba. Perna sostuvo que la “mayoría” de los médicos están “cansados” de la “actividad política” a cargo de los colegas que han dirigido el sindicato en los últimos años. “Los médicos comunes, los que vivimos de la medicina, nos cansamos de ver eso. Se nota que es un sindicato que no es representativo, que no defiende al médico, que no lucha por sus condiciones laborales”, afirmó en diálogo con Búsqueda.

Para el candidato, los dirigentes de Fosalba han “usado” al SMU como plataforma para sus aspiraciones políticas. “Las vinculaciones son muy notorias entre la conducción del gobierno actual y Fosalba”. El “gran cambio” que propone Perna es buscar otro posicionamiento del Sindicato Médico en el tablero político. Dijo que quiere cambiar el “apego” con el oficialismo.

“No hay una disputa del SMU en todo lo que el gobierno propone. Está de acuerdo con todo. El SMU no ve ni dice las cosas que están mal. ¿No ve que no hay cirujanos pediátricos en el interior del país? ¿No ve que no hay ambulancias para trasladar enfermos en ASSE, que hay gente que se muere por falta de especialistas? En las asambleas se nota la desconformidad de los médicos, pero después no tienen dónde quejarse, porque no va a pasar nada”.

Otra de las reivindicaciones de Perna es mejorar las condiciones de trabajo de sus colegas, a las que define como “deficitarias” tanto en el sector público como privado. Le preocupa la falta de infraestructura adecuada. “Los médicos de guardia comparten todos un mismo baño, faltan sábanas, colchones, las condiciones son lamentables”, se quejó. Y propone hacer cumplir lo que estipula la Organización Mundial de la Salud (OMS) para garantizar las condiciones mínimas laborales. Perna plantea impulsar una ley de salubridad, para declarar trabajo insalubre a ciertas especialidades médicas que por su condición están más expuestas a riegos sanitarios.

Ni de derecha ni de izquierda.

Además de cuestionar la “afinidad histórica” de Fosalba con el oficialismo, a Gerardo Eguren, candidato por la Unión Gremial Médica (UGM), le preocupa al igual que Perna que las cuestiones laborales más básicas no estén contempladas. Puso un ejemplo extremo: “Yo soy médico retén, a veces me llaman de urgencia y no encuentro siquiera lugares para estacionar el auto. Terminás pagando un parking y te matan”. Dijo que también hay muchas instituciones que no están pagando los feriados laborales ni la nocturnidad. Reivindica que se llegue a la equiparación salarial entre lo público y lo privado. Para la agrupación el cambio del modelo de atención es “un sueño no alcanzado”.

Como asunto macro, Eguren dijo que se debe atacar el tema financiero del sindicato. La UGM propone un laudo único nacional, realizar cambios y reducción de los impuestos que pagan los médicos y modificar los sistemas de aporte a la Caja de Jubilaciones.

Martín Fraschini, de MI (Médicos Independientes), define a su agrupación como la “opción real de cambio, fresca, ni de derecha ni de izquierda”. El sistema de salud que va a cumplir 10 años está “detenido”, “en crisis” y la reforma “fracasó” porque no llegó a una “mejora sustancial” del trabajo médico y cada vez hay más problemas asistenciales, definió.

Para cambiar hace falta “una conducción diferente a la de Fosalba, que acompaña la agenda de gobierno y muchas veces las agendas de las empresas”, dijo Fraschini a Búsqueda. Estas elecciones pueden marcar la conformidad o disconformidad con la línea que marca el gobierno, planteó.

MI propone que haya una propuesta única de retribución a nivel nacional sin diferencias entre públicos, privados, Montevideo e interior. Esto requiere diálogo con todas las gremiales médicas y agrupaciones dentro del SMU y “Fosalba ha perdido capacidad de diálogo porque está desgastada en el ejercicio del poder”. Los planteos incluyen cambios como eliminar vínculos irregulares de trabajo entre médicos e instituciones, las tercerizaciones (Comisiones de Apoyo) “que le hacen mal al sistema” y “no cerrarse a los cargos de alta dedicación”, sino “buscar otro vínculo”. Además proponen que las residencias médicas y el concurso sean la manera de ingreso a los puestos de trabajo. Para eso plantean que una unidad ejecutora independiente pague por los recursos humanos en formación.

Crisis global.

La agrupación Desde las bases, que lidera Rodrigo Suárez se opone a continuar con las tercerizaciones y plantea regularizar el trabajo precario y los salarios sumergidos, reivindicar la creación de Sistemas Locales de Salud y así limitar la competencia comercial y con ASSE y promover la discusión del Sistema Nacional de Emergencias.

Los Médicos Asalariados Solidarios (MAS) plantean que el SMU sufre una “crisis global: económica sindical y política”, provocada por el discurso elitista del oficialismo liderado por Fosalba y apoyado por UGM y los principales líderes de MI. El grupo liderado por Daniel San Vicente denuncia la crisis económica del SMU, propone la equiparación público-privada de los sueldos, el laudo médico nacional equitativo y mejoras en las condiciones de trabajo.

El Gremialismo Auténtico con Felipe Schelotto a la cabeza vela por la austeridad y transparencia financiera del SMU para “eliminar el despilfarro, combatir el déficit y gestionar con eficiencia”. Apoya el laudo único público-privado, bajar la carga tributaria de los médicos y financiar la reconstrucción del Hospital de Clínicas.

Hay unos 8.600 médicos habilitados para votar. De acuerdo a los antecedentes, se estima que solo el 30% irá a poner su voto en la urna.

