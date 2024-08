Elegidos para la gloria

Como soporte teórico, y en la constante búsqueda de hiperrealismo, Nolan recurrió a Thorne, que es un ninja mental de la física gravitacional y la astrofísica de nuestros tiempos. Para hacerse una idea de quién es este señor: Carl Sagan lo consultó para darle realismo a Contacto, la novela en la que se basa la película, sobre la posibilidad de comunicación de los humanos con una cultura extraterrestre. Con Thorne como guía, el filme recorre el lado deforme y menos explorado del universo. Tiempo y espacio curvos, singularidad desnuda, ondas gravitacionales: algunos de los términos que salpican los diálogos, señaladores de que hay una importante base racional y reflexiva debajo de todo esto. Que no es solo una cinta de ciencia ficción, aventuras espaciales y melodrama familiar. Y entonces se diseminan las constantes de Nolan para decir Miren Que Esto Es Serio (y que encastran algo que venía bien): 1) diálogos donde se explica que lo que está sucediendo es importantísimo: “La generación de tu hija será la última que sobreviva en la Tierra. Tú eres el mejor piloto que he tenido, sal ahí afuera y ve a salvar al mundo”, le dice el doctor Brand a Cooper; 2) citas “cultas”: Brand recitando más de una vez a Dylan Thomas: “Enfurécete, enfurécete ante la muerte de la luz”; 3) frases solemnes o lisa y llanamente cursis como “El amor es lo único que trasciende el tiempo y el espacio”; 4) actores que hablan susurrando con trascendencia, incluso para decir que van al baño; 5) la ensordecedora presencia, una vez más, de las composiciones de Hans Zimmer. Y ahí, en este último punto, se encuentra la paradoja: película a película, Nolan parece no confiar en sus propias imágenes y necesita remarcar con música lo que no puede o no sabe expresar con la cámara.