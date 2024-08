Empresarios dispuestos a cruzar el “puente” para los Consejos de Salarios ofrecido por el Poder Ejecutivo; PIT-CNT con reparos

La propuesta de “puente” por el que el gobierno pretende llevar los Consejos de Salarios no convence ni a trabajadores ni a empresarios. Pero con la intención de cruzarlo —y llegar a un panorama más despejado dentro de un año— las cámaras acompañarán la fórmula, con algunas sugerencias. En cambio, el PIT-CNT la rechazará por considerar que faltan garantías para recuperar el salario cuando la economía vuelva a crecer y propondrá “desconectar” el salario mínimo nacional y los más sumergidos, para que no pierdan poder adquisitivo.

La fórmula fue presentada la semana pasada por el Ministerio de Trabajo (MTSS). Ayer miércoles, la ministra de Economía, Azucena Arbeleche, dijo en conferencia de prensa que el “principal desafío desde la política económica es generar empleo. Por lo tanto, todas las propuestas de puente de la octava ronda tienen como objetivo el mantenimiento del empleo. Recuperar el nivel de empleo (...). Estamos trabajando en conjunto con el MTSS en un conjunto de medidas para apoyar que se pueda aumentar la plantilla de trabajadores en las empresas”. Si bien no adelantó ninguna, es probable que sean presentadas en el Consejo Superior Tripartito del sector privado, que sesionará hoy, jueves 11. El Poder Ejecutivo evalúa profundizar el alivio en el costo de la tarifa de UTE para las empresas —incluso dando quitas— así como otorgar una rebaja transitoria de los aportes patronales a algún sector.

Según la encuesta a hogares hecha por el Instituto Nacional de Estadística (INE) vía telefónica, en abril menos personas buscaron activamente un trabajo y también se redujo la cantidad de puestos laborales disponibles respecto a meses anteriores (aunque los cambios metodológicos forzados por la emergencia hacen que los datos no sean estrictamente comparables con las mediciones anteriores). Los desocupados eran unos 172.205, el 10,1% de una población económicamente activa estimada en unas 1,7 millones de personas, informó el jueves 4.

La divulgación de estas encuestas del INE se rezagó debido a las distorsiones por la emergencia sanitaria.

Por otro lado, el recuento que hace la consultora Advice sobre los pedidos de personal mostró para mayo una caída de la demanda de personal. Fueron 912, contra los 2.194 del mismo mes de 2019 (–58%), aunque crecieron en un porcentaje similar (57%) respecto a las solicitudes de abril (582).

Octava Ronda.

El planteo realizado por el Ejecutivo a los delegados de los trabajadores y los empresarios el viernes 5 en el Consejo Superior Tripartito consistió, por una parte, en recordar que a fines de junio los salarios deben ajustarse con el correctivo por inflación pasada (que se estima oscilará entre el 1% y el 5%), conforme se acordó en la ronda anterior.

Para el período “puente” de un año —entre el 1º de julio de 2020 y el 30 de junio de 2021— que propone para la octava ronda salarial ante el “fuerte impacto negativo causado por la pandemia”, establece un aumento nominal fijo de 3% a partir del 1º de enero, que para los sectores más afectados se podría diferir al 1º de abril, y un correctivo final nominal equivalente a la inflación del año móvil, descontando el aumento salarial otorgado en enero y restándole a eso la caída que en promedio registre el Producto Bruto Interno en 2020.

La pérdida de salario real que se verifique al terminar este período de transición “será recuperada en posteriores negociaciones en la medida en que las condiciones de crecimiento lo permitan”.

El planteo añade que el gobierno propondrá un “diálogo social por el empleo” en el ámbito del Consejo Superior Tripartito y se comprometió a “seguir impulsando medidas de incentivo para la recuperación de puestos de trabajo”.

Reacciones.

La propuesta no conformó al PIT-CNT. Su secretario general, Marcelo Abdala, declaró a La Diaria que faltan garantías de recuperación salarial cuando la economía crezca.

Dijo que intentarán que el salario mínimo nacional se “desconecte” de la pauta y aumente en línea con el 100% de la inflación. Apuntó que también se procurará “ponderar los salarios más sumergidos”.

El dirigente agregó a Búsqueda que también se pretende que exista un “criterio ámplio para la prórroga de los seguros de paro”.

Según Abdala, las conversaciones recién empiezan y reafirmó la voluntad del PIT-CNT de dialogar.

Los empresarios también plantean reparos con la fórmula. Pero, tras una reunión de las 24 cámaras realizada el martes 9, por el clima general se decidió “acompañar” la propuesta del gobierno, informó a Búsqueda el presidente de la Cámara de Industrias, Gabriel Murara.

“Hay gente (del sector) que no quiere nada. Y hay gente, como en el PIT-CNT, que no se ha dado cuenta de lo grave de este momento, que con esta gran incertidumbre y gran baja (de la actividad) no tendríamos que aumentar nada”, agregó.

A su juicio, “si no se acepta” la propuesta del Poder Ejecutivo en esta situación excepcional, “no se está razonando bien”. Para él, ahora todas las partes tienen que “ceder”.

“Nos parece una propuesta sencilla y práctica. Lo que tenemos que hacer es acordar un período puente que es totalmente anormal en una situación totalmente anormal”, dijo a Búsqueda Julio Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios. “Cada vez me convenzo más con el término ‘puente’. Estamos en una situación y tenemos que llegar al otro lado. En el medio tenemos que construir algo que permita alcanzar la otra orilla. Tenemos que pasar esto, y lo ideal es enemigo de lo bueno”, opinó.

Lestido también planteó que varios sectores —como hoteles, agencias de viaje, restaurantes, entre otros— están “muy complicados”, y les cambiaría el “panorama” si el gobierno termina de definir medidas de apoyo. En esa línea, dijo que se deber mirar el empleo “de los dos lados”, y cuando propone un diálogo social por los puestos de trabajo hay que incluir un intercambio entre los actores que considere la “sustentabilidad” de las empresas.

