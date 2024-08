En el mundo de la enseñanza nadie sabe cómo “se logran” las “cosas fantásticas” que hacen los centros educativos exitosos

Entusiasmado por el trabajo que realizó desde el 2005 como director general del Consejo de Educación Técnico-Profesional (CETP), el presidente José Mujica eligió en octubre del año pasado al profesor de física Wilson Netto como nuevo presidente del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), en reemplazo de José Seoane. Netto asumió el cargo convencido de que hay que “tener la capacidad de leer lo acumulado y no pensar que todo parte desde cero”, por lo que llevó junto a él apenas a dos ex colaboradores, entre ellos Javier Landoni, su mano derecha en el CETP y uno de los actuales consejeros del Codicen.

Sin embargo, esa idea de continuidad no implica negar que la enseñanza pública requiere cambios profundos. Entrevistado por Búsqueda a un año del comienzo de su gestión, Netto afirmó que el modelo educativo actual del Uruguay no logra la “universalización” de la enseñanza porque “los sectores más débiles” están “fuera del sistema educativo” u obtienen “malos resultados”.

Para lograrlo, Netto dijo que el actual Codicen busca dar relevancia a las experiencias educativas exitosas logradas por determinadas escuelas y liceos públicos. “El nuestro es un sistema armado para ir desde las cúpulas hacia las aulas y nosotros tenemos que armar un sistema que vaya desde las aulas a la cúpula”.

Según el presidente del Codicen, “hay cosas que están pasando que son fantásticas” en la enseñanza, pero las autoridades desconocen cómo se generan, ya que muchas veces las direcciones e inspecciones de los centros “ni siquiera avisan” a la administración acerca de lo que están haciendo. “Se logran situaciones de aprendizaje muy interesantes, el tema es que no sabemos cómo. No solamente no lo sabemos nosotros, en el mundo tampoco lo saben”, indicó.

Ese desconocimiento, sumado a falta de comunicación y a falencias a nivel jerárquico, dificulta replicar esas buenas prácticas en otras escuelas y liceos. “Son miles los niños y jóvenes y también son un número importante los maestros y profesores que vienen trabajando en un formato áulico, que es el trabajo en equipo, el trabajo en base a proyectos. Cuando tenés gente con proyectos y compromiso, eso es lo que hay que promover”,dijo Netto. “El tema es que el sistema como tal no tiene sistematizada todas esa acciones. Para que eso ocurra tiene que haber una estructura donde los inspectores promuevan el liderazgo de los docentes. Si yo inhibo esas acciones porque se apartan de las reglas, en definitiva no estoy contribuyendo a ese desarrollo”.

Los nuevos jerarcas llegaron al Codicen cuando la situación edilicia de la ANEP era “muy caótica” y dedicaron parte de su tiempo a superarla. “El tema en infraestructura está superado”, aseguró Netto.

A la par de solucionar el tema edilicio, con el objetivo de alcanzar una enseñanza personalizada en sus estudiantes, la ANEP envió a los inspectores nuevas pautas, según las cuales “el centro está en el trabajo colaborativo, en la horizontalidad sin pérdida de autoridad”. Además está elaborando un perfil de egreso en la educación media básica, nivel donde están los peores índices académicos

Aunque Netto opina que ningún modelo internacional puede trasladarse de un país a otro, afirmó que Uruguay debe cuestionarse por qué tiene “una cultura de gestión verticalista cuando el mundo camina a un trabajo desde el aula colaborativo, de acompañamiento”. En ese sentido nombró a Finlandia, China y Corea del Sur como tres de los países que han mejorado sus índices académicos a partir de la “innovación de sus formatos”.

“No hay recetas, no creemos en las recetas mundiales; como no han funcionado las recetas globales en el mundo de la economía, no han funcionado, claramente, en el mundo de la educación”, concluyó.

