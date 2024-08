Entre “ineficiencias” logísticas, problemas para estacionar y robos, unas 21.000 compras online se distribuyen por día en Montevideo

Cerca de 21.000 compras de e-commerce se mueven a diario en Montevideo. La venta online creció con la pandemia de Covid-19, aunque no tanto como lo hizo en otros mercados en los que la crisis sanitaria fue de mayor dimensión que en Uruguay. Minimizar los tiempos de entrega del comercio electrónico , reduciendo las “ineficiencias” de la logística de lo que se llama la “última milla”, es uno de los principales desafíos para satisfacer a los clientes y mantener ese canal.

Señala que casi ocho de cada diez empresas tienen la totalidad o parte de sus entregas tercerizadas. También plantea que para volver más eficiente la distribución de la última milla resulta “clave” la implementación de “sistemas de ruteo”. Eso es algo que un tercio de las firmas no posee y en el caso de las que lo tienen, hay “muchas” que no lo utilizan “dejando que los conductores realicen la ruta” que prefieran. A su vez, casi tres de cada 10 firmas no usan indicadores para monitorear las entregas.

Desde el punto de vista de las empresas de logística, según el estudio, otros inconvenientes para acortar los tiempos de despacho tienen que ver con la cantidad de zonas de carga y descarga en Montevideo, el número de puntos de recarga de energía para los vehículos eléctricos y la delincuencia. Ante eso, varias firmas logísticas se están planteando y probando métodos de entrega más innovadores, como lockers, centros de recogida, sistema de gestión de almacenes y drones. Sin embargo, la población uruguaya es más conservadora en relación con la de otros países y tienen dudas de que algunas de esas soluciones —como la de los drones— sean funcionales y se justifiquen en relación con el volumen de comercio electrónico, consigna.

Entregas

El 75% de los proveedores logísticos entrevistados para el estudio utilizan, en parte, vehículos pequeños, eléctricos, para agilizar la entrega, evitar la congestión en las calles y estacionar más fácilmente.

La mayoría opinó que Montevideo está en un nivel medio de preparación para la distribución de pedidos. A juicio de estas empresas de servicio de transporte y entrega la capital no cuenta con la estructura para sostener de forma eficiente el envío de las compras online y, además, identifican como un “gran problema” la seguridad pública ya que señalaron que sufren robos “casi semanalmente”.

En tanto, para las tiendas que venden por Internet lograr tiempos aceptables de despacho, el aumento de los costos de envíos, la gestión de almacenes y el manejo de stock, son los principales desafíos para mejorar el canal online.

Sin embargo, más de ocho de cada diez esperaba aumentar sus ventas en línea el año pasado.

