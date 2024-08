Estados Unidos ofrece a Uruguay buques oceánicos propios como alternativa a una compra histórica en la que tomó ventaja China

Luis Lacalle Pou lo calificó como “un hito importantísimo para la soberanía y la autonomía” del país. Hace exactamente un año, sentado en la sala de conferencias de la Torre Ejecutiva, informaba sobre el comienzo del proceso de compra de dos barcos nuevos para la Armada Nacional. Y no se trataba de dos barcos cualesquiera: buques de patrulla oceánica ( OPV ), los futuros símbolos de la flota, encargados de navegar en la zona económica exclusiva y la plataforma continental de Uruguay, allí donde hoy no hay autoridad y se acumula el narcotráfico, el contrabando, la pesca ilegal, el tráfico de personas, los accidentes de contaminación y también episodios que requieren misiones de búsqueda y rescate.

Fuentes militares indicaron a Búsqueda que varias navieras internacionales decidieron no elevar ofertas pese a que en años anteriores habían mostrado formalmente su interés a parlamentarios y representantes del gobierno. Una de las razones radicó en la dificultad del plazo de entrega de los buques. El llamado estableció que el primero debe estar abanderado y en condiciones operativas no después del 30 de junio de 2024, con el objetivo de que pueda ser oficialmente inaugurado por la actual administración. Otra de las razones fue el precio, la mitad a pagarse durante este período y el resto en los siguientes 10 años. Durante la conferencia de prensa de diciembre de 2021, García adelantó que cada barco iba a costar alrededor de US$ 100 millones. “Sabiendo más o menos cuáles son los valores que tienen estos buques en el mundo, estamos hablando de una cifra que ronda ello. Quizá esa no sea la cifra exacta, pero si dijera la cifra exacta estaría revelando algo que va en contra de los intereses del país porque estamos frente a un proceso competitivo y estaríamos dando un dato que es muy importante”, deslizó, aunque dejó entrever el estricto presupuesto dispuesto a manejar por el Poder Ejecutivo. De acuerdo a las fuentes, eso desalentó a algunas compañías, que vieron incompatible cumplir con la fecha de entrega, el costo y algunos de los requisitos técnicos planteados luego.