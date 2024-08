Evalúan inocular contra el Covid a niños en las mutualistas para “aprovechar” y darles las vacunas que les falten del plan nacional

Narcotráfico Ministro Antidrogas de Paraguay asegura que Marset “va a caer porque no puede estar corriendo siempre”

Una segunda alternativa sería incluir a la vacuna contra el Covid “dentro de los vacunatorios de uso más habitual”. Con esto, Bazzino se refirió a que los niños puedan vacunarse en sus mutualistas o servicios de salud con observación posterior y control clínico. “Eso puede estar bueno para hacer lo que en vacunología se llama ‘evitar las oportunidades perdidas’. Cuando vos te enfrentás a un niño que puede tener un esquema de vacunación que no está del todo completo, podés vacunarlo contra el Covid pero también aprovechar la oportunidad y vacunarlo con otras vacunas del esquema”, explicó.

Ómicron y refuerzo

Con la llegada inminente de una nueva variante del virus Covid-19, que ya circula en Argentina y Brasil, y que tiene mayor velocidad de transmisión, Uruguay apuesta a proteger a la mayor parte de su población, ofreciendo primeras y segundas dosis a segmentos que todavía no las tienen y una tercera de refuerzo para los que sí cuentan con el esquema completo. Un aspecto en discusión en la Comisión Nacional que asesora al MSP en materia de vacunación es el de ofrecer esa tercera dosis a la población adolescente, de entre 12 y 18 años.

En un desayuno que mantuvieron las autoridades de ese ministerio con periodistas de distintos medios el martes pasado, del que participó Búsqueda, los jerarcas usaron dos conceptos para referirse a los esquemas de vacunación: “completo” y “reforzado”. Insistieron en la protección extra que brinda el segundo esquema, haciendo énfasis en la prevención de una circulación comunitaria de la nueva variante ómicron, que no se descarta que ya esté presente en Uruguay, aunque no se ha detectado en las tareas de secuenciación genómica. En las últimas semanas se difundieron con intensidad piezas publicitarias en televisión, radio y redes para incentivar a toda la población a darse una tercera dosis de Pfizer y pasar del esquema completo al reforzado.

Pero en los hechos alcanza con el esquema completo para acceder a espectáculos culturales, eventos deportivos, fiestas y otras instancias masivas. “Como estamos viendo y atravesando esta diseminación masiva y progresiva de ómicron (en el mundo), cuya tercera dosis inevitablemente resulta en mejores defensas frente a esa variante, quizás esa definición de ‘completamente inmunizado’ vaya a cambiar prontamente. No me llamaría la atención”, opinó Bazzino. “Es cuestión de tiempo que se generalice el esquema completo con tres y no con dos”, añadió.

Dificultades y desafíos de la vacunación

La campaña de vacunación contra el Covid-19 en Uruguay tuvo cuatro etapas. La primera, que transcurrió entre noviembre y diciembre de 2020, fue la de planificación. Después hubo que capacitar personal, contratar recursos humanos y asesorar en la adquisición de recursos materiales, entre enero y febrero de 2021. En una tercera etapa se abrieron hubs, puestos de vacunación y en marzo se puso en marcha la campaña. Y entre abril y junio llegó una cuarta instancia, en la que hubo que superponer a la campaña contra el Covid-19 la antigripal, y además mantener las coberturas de las vacunas del Programa Nacional de Inmunizaciones. En estas cuatro etapas fue clave el rol de la CHLA-EP, y así lo resumieron algunos de sus integrantes en un documento que obtuvo el Premio Internacional Víctor y Clara Soriano 2021, otorgado por la Academia Nacional de Medicina (ANM).

En el desarrollo de una campaña que logró posicionar a Uruguay entre los países con mayor porcentaje de población inmunizada a escala mundial, surgieron algunos desafíos. En la planificación inicial, según contó Bazzino, se presentó la “dificultad” de “planificar escenarios sobre el aire de una estrategia de vacunación masiva” que no se sabía, en un principio, con qué plataforma se ejecutaría, cuándo llegarían las dosis ni cuál sería la población objetivo. Y eso “en un escenario frente a una infección que en ese momento estaba supercontrolada, pero uno no sabía cuando llegara el momento de la vacunación qué era lo que iba a suceder”, agregó.

En el informe se menciona que “se produjeron un número no esperado de muertes en tanto corrían los plazos para recibir y administrar las vacunas, y lograr inmunogenicidad en la población”. Se agrega, sin embargo, que “en la mayoría de los casos se pudo establecer el hilo epidemiológico del contagio logrando acotar esos brotes y aún desaparecerlos en periodos cortos, con medidas de aislamiento, hisopados en busca de portadores y revisión y mejora de los factores que determinaron los brotes”.

Iniciada la campaña, la situación epidemiológica variaba día a día y surgían nuevos escenarios, nuevas necesidades. Otra dificultad que mencionó el infectólogo de la CHLA-EP fue la de capacitar a todos los integrantes de esa comisión y planificar la necesidad de recursos humanos y materiales. En el transcurso hubo que abrir nuevos centros de vacunación en períodos de tiempo cortos, que llegaron a ser hasta de 24 horas, y, con la ayuda del laboratorio Calmette, gestionar el almacenamiento de las dosis, la cadena de frío y la distribución. Se alcanzó un total de 144 puestos de vacunación en todo el país al 31 de julio.

Según se detalla en el informe premiado por la ANM, hasta julio de este año se distribuyeron en el país 3.229.320 dosis de vacuna Sinovac, 97.790 dosis de vacunas AstraZeneca y 1.585.452 de Pfizer. La CHLA-EP participó en la conformación de 60 equipos con un referente (identificación, registro, control), preparador, dos vacunadores y chofer para la vacunación en los Establecimientos de Larga Estadía de Personas Mayores (Elepem) y personas con situaciones especiales.

