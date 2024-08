Familiares considera “aberrantes” los dichos de Rivera Elgue y recela de “un partido militar” en el poder

No asumió todavía el gobierno multicolor y ya aprietan las costuras de la coalición por parte de algunos socios. Al punto que el presidente electo, Luis Lacalle Pou, debió llamar al orden al senador y líder de Cabildo Abierto , Guido Manini Ríos, y expresarle su desacuerdo con las declaraciones del subsecretario de Defensa Nacional designado, Rivera Elgue , referente de ese partido y mano derecha de Manini Ríos, sobre los detenidos desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985).

Elgue afirmó en una entrevista con la diaria publicada el sábado 15 que no creía que el Ejército Nacional tuviera que pedir perdón por las violaciones a los derechos humanos en dictadura por entender que “hubo hombres que se equivocaron y actuaron mal”, pero no así toda la institución militar.

“Yo creo que la institución en su conjunto no actuó mal”, sentenció el número dos del futuro Ministerio de Defensa. Tal es así, argumentó Elgue, que de lo contrario “no habría solamente 32 desaparecidos en Uruguay”, una cifra que no contempla a las víctimas uruguayas del Plan Cóndor.

Sus declaraciones no solo cayeron mal al presidente electo. También provocaron el rechazo público del futuro secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, del ministro de Defensa designado, Javier García, y un desmarque de Manini Ríos. “No se puede decir que las cosas no se hicieron mal porque no hubo 30, tres o 300 (desaparecidos)”, afirmó en Radio Montecarlo.