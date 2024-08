Fascinante biografía autorizada

Se estrenó en HBO en 2018 como Elvis Presley: The Searcher, y ahora fue incorporado a las góndolas de Netflix como Elvis Presley: El rey del rock and roll, un nombre tan indiscutible como carente de gracia. De hecho, su hija Priscilla dice al inicio: “Era un buscador, es algo que nunca perdió”. Pero afortunadamente, lo que se ve es bastante más suculento.Se trata de un minucioso recorrido por los orígenes, el auge y la decadencia de Elvis Presley, la primera estrella del rock and roll y su mayor exponente, si lo concebimos como un género de música festiva y bailable, del que más tarde se desprendería el rock a secas, despojado del roll.